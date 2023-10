INE insta a Sheinbaum y Gálvez a no hacer expresiones proselitistas

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a las virtuales candidatas presidenciales

, a no realizar expresiones proselitistas pues podrían incurrir en actos anticipados de campaña.Al resolver diversas quejas, la Comisión recordó que ya terminaron sus procesos internos partidistas, por lo que ahora las aspirantes están obligadas a conducirse bajo los principios de legalidad y equidad que rigen el actual proceso electoral.En una de las quejas, presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez (MC), se denunció a Claudia Sheinbaum por la gira denominada "La esperanza nos une" y "Agradecimiento y esperanza" en Chiapas, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2023, respectivamente.Así como por la participación de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México en una entrevista en el programa "El Chamuco", difundida por el Canal 22 el pasado 24 de septiembre.Del análisis preliminar al contenido de los eventos denunciados, se determinó que éstos fueron proselitistas porque se celebraron de manera abierta a la ciudadanía en general y se realizaron manifestaciones relacionadas con el actual proceso electoral.Por ello, se consideró necesario ordenar a Morena, así como a Sheinbaum Pardo que, en todo tiempo, se ajusten a los límites y parámetros legales y constitucionales, recalcándoles la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad.Además, se ordena eliminar esas publicaciones de las redes sociales de Sheinbaum, Mario Delgado y el partido Morena porque podrían constituir posibles actos anticipados de precampaña.Sobre la entrevista realizada en el programa "El Chamuco", no se justificó su retiro, pues su difusión por parte de un medio de comunicación en sus portales de comunicación digital se encuentra amparada en la libertad de prensa.----Determinan improcedente eliminar publicaciones de evento de Xóchitl GálvezEn otro recurso, la comisión determinó como improcedente eliminar las publicaciones de evento en Zacatecas y spot denominado "Mujeres en Acción" de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.Una por la realización y participación de un evento llevado a cabo el 17 de septiembre de 2023 en el Teatro Centenario en Zacatecas y otra por la difusión del spot de televisión denominado "MUJERES EN ACCIÓN V1".En ambos casos no se consideró viable eliminar el material denunciado, pues respecto al contenido de la red social X, no hace referencia alguna con el actual proceso electoral.Sobre el spot, se estimó que de un análisis preliminar, su difusión está permitida porque las expresiones están encaminadas a poner de manifiesto la visión del PAN respecto de la importancia y capacidades de las mujeres para participar en la vida política nacional y no contienen expresiones que llamen a votar en favor de alguna precandidatura o candidatura que publiciten una plataforma electoral o busquen desincentivar al apoyo hacia otras fuerzas políticas.Sin embargo, debido a que ya inició el Proceso Electoral Federal 2023– 2024, se consideró prudente recordar a los partidos políticos integrantes del Frente Amplio por México, así como a Xóchitl Gálvez, que ajusten su conducta a los principios de legalidad y equidad, respetando los tiempos que marca la ley para la realización de actos proselitistas.