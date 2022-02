INE multa con 689 mdp por irregularidades a partidos durante 2020

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó multas por 689.1 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales por diversas irregularidades documentadas en el manejo de sus ingresos y gastos durante el ejercicio 2020.

Morena fue multado con un monto de 315 millones de pesos; el Partido del Trabajo con 94.5 millones de pesos; el PRD con 83.6 millones; PRI 54.4 millones; para Acción Nacional se impuso una multa de 47 millones; el Verde Ecologista se hizo acreedor a una sanción de 52.3 millones y Movimiento Ciudadano con 12 millones de pesos.

Durante la sesión ordinaria se avaló el dictamen sobre la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales de 2020, donde se detalló que las faltas más recurrentes fueron transferir recursos desde las representaciones estatales de los institutos políticos hacia las dirigencias nacionales, egresos e ingresos no reportados y cuentas por cobrar o pagar con más de un año de antigüedad.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expuso que "tres partidos políticos concentran el 72 por ciento de las sanciones y el 28 por ciento restante se distribuye entre los partidos políticos nacionales con acreditación local y los partidos locales".

El consejero Ciro Murayama, detalló que del monto total de multas corresponden a los partidos nacionales 662.8 millones de pesos y a los partidos locales con 26.4 millones.

"La conducta más recurrente que se detectó en este ejercicio fueron las transferencia indebidas de comités ejecutivos estatales a comités ejecutivos nacionales, en esta conducta incurrieron tres partidos políticos, PAN, PT y Morena con transferencias indebidas por 1,264 millones de pesos, esta conducta deriva en una sanción de 110 millones de pesos", apuntó.

Los consejeros expusieron en la sesión de las irregularidades en la creación de un fideicomiso por parte de la dirigencia de Morena con recursos transferidos por los comités estatales para la compra de cinco inmuebles en cuatro estados encontradas por el INE.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, cuestionó que "mientras que se ha sostenido públicamente un discurso con un ataque sistemáticamente a los fideicomisos que utilizan las instituciones públicas, ese partido si los utiliza para el manejo de los recursos financieros que recibe, en tal sentido, creo que habría que reconocer que los fideicomisos son instrumentos financieros que no son malos per se, sino que son instrumentos que pueden ser útiles para transparentar el uso de recursos asignados a una institución si se manejan conforme a la ley y con probidad".

Por su parte, el consejero Ciro Murayama, dijo que este fideicomiso de Morena se alimentó con recursos indebidos ya que los partidos no pueden actuar como una aspiradora para atraer los recursos locales.

Recordó que sólo se pueden enviar recursos de los comités estatales a la dirigencia nacional cuando son para pagos de impuestos, pago de nómina o de proveedores.

Subrayó que 866 millones de esos recursos enviados de los comités estatales no se comprobó en que lo gastaron porque no han sido acreditados. "No puedes estar pretendiendo que los remanentes de los estados te los queden con transferencias en efectivo o con un fideicomiso".

Murayama, dijo que de los recursos transferidos se invirtieron en los citados inmuebles con un monto de 75 millones de pesos cuando el fideicomiso es por 372 millones de pesos.

"Se trata de ,1239 millones de pesos que indebidamente tomaron de los comités estatales", subrayó.

El Consejo General del INE ordenó a la dirigencia nacional de Morena que se devuelvan los recursos a los comités estatales quienes tendrán 90 días para la creación de fideicomisos para la compra o construcción de inmuebles.

También se encontraron simulaciones de gastos como el pago de 5 millones de pesos que el PAN en Veracruz realizó a la razón social Factoraje Administrativo Empresariales S.A de C.V para la realización de una investigación sobre igualdad de género que constó de 176 páginas.