INE niega medidas cautelares contra "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó medidas cautelares contra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por supuestos actos anticipados de precampaña para la elección presidencial de 2024.

En un primer asunto, se negó una tutela preventiva contra el canciller Marcelo Ebrard por la realización del foro "Que sigue para México Continuidad con Cambio", en el que se reunió con simpatizantes de todo el país en el World Trade Center.

En la queja presentada por el PRD señala que el funcionario solicitó a representantes distritales del partido Morena trabajar en favor de su candidatura, con lo que además beneficia a dicho partido político.

La Comisión determinó negar las medidas al señalar que "no existe base razonable alguna de que, en un futuro inmediato o inminente, se realizará un evento con fines políticos-electorales con la asistencia y participación de los denunciados en el presente asunto".

Además, negó retirar dos publicaciones en Twitter de la senadora Martha Lucía Mícher en favor de Marcelo Ebrard, ya que no están disponibles en la plataforma.

En otro asunto, la Comisión de Quejas y Denuncias declaró la improcedencia de las medidas cautelares en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y del partido Morena por la difusión de una canción titulada "Ya convéncete", inspirada en la canción "Ya Supérame" de Grupo Firme.

Al respecto, determinó que no se actualizan los elementos de urgencia, imperiosa necesidad o peligro en la demora para su dictado, pues la posible afectación, incidencia o daño sería hasta el inicio del proceso electoral 2024.

También se declaró la improcedencia de la medida cautelar, en cuanto a la difusión en redes sociales, al considerar que se trata de publicaciones en Facebook ajena a los denunciados y dirigidas a un público determinado como lo son personas que siguen, simpatizan o están interesadas en el contenido de la página identificada como "Es Claudia".

Finalmente, negó las medidas cautelares respecto a los supuestos actos anticipados de precampaña y campaña que en el marco del proceso electoral 2023-2024, pues de la misma forma no se advierte la urgencia o peligro en la demora que justifique la medida cautelar respecto de la difusión de dicha creación musical.