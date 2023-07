INE niega medidas para AMLO por violencia política contra Gálvez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL). - La Comisión de Quejas y Denuncias rechazó imponer medidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la queja interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez por violencia política de género.

Con dos votos a favor y uno en contra, la Comisión determinó que las expresiones del presidente realizadas en su conferencia matutina se tratan presuntamente de críticas duras propias del debate político, y que no se dirige a la senadora por su condición de mujer.

El asunto de fondo para determinar si el mandatario cometió violencia política de género deberá ser analizado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral.

La queja fue interpuesta por la senadora del PAN por las expresiones del mandatario en las conferencias de prensa matutina de los días 3, 4, 5. 10, 11, 14 y 17 de julio.

A la sesión también se unieron las consejeras Dania Ravel y Norma de la Cruz, con voz pero sin voto, para manifestarse en contra del proyecto al considerar que no se hizo el análisis adecuado del caso, tras advertir posible violencia política de género.

La presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, subrayó que las declaraciones del presidente sí constituyen preliminarmente violencia política de género en contra de la senadora, porque le atribuyen un papel subordinado y desigual frente a un grupo de hombres-.

Advirtió que, en las mañaneras, el mandatario utilizó expresiones refiriendo que la senadora "fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto" o "es un telele, un títere, una empleada de la oligarquía".

Por su parte, la consejera Dania Ravel señaló que uno de los principales pretextos para negar los derechos político-electorales de las mujeres ha sido mencionar que son manipulables o van a estar subordinadas a lo que diga un hombre.

Puntualizó que el mandatario hizo expresiones como que "un grupo de hombres la han impuesto"; "la van a utilizar"; "un títere", lo cual calificó como preocupante porque quieren hacer aparentar que una mujer no puede tomar decisiones por sí misma.

Sin embargo, la consejera Rita Bell López recordó que la Sala Superior del TEPJF determinó que las opiniones críticas no deben desincentivarse, sino permitirse, ya que con estas se enriquece el debate político cuando se actualiza en temas de interés público.

"Estamos tomando en cuenta que estamos en una discusión vinculada con temas de interés público, pues parte de estas expresiones que se están denunciando se refieren a la celebración de contratos que se señalan en la nota; y que tanto el denunciado como la denunciante ejercen cargos públicos de elección popular", apuntó.