"INE no entra en confrontaciones"

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) al ser el árbitro del juego, no entrará en confrontaciones con ninguno de los actores políticos, así que para quienes estén inconformes "ahí está el camino de la ley", dijo el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Durante la firma de convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a Córdova Vianello se le preguntó su opinión sobre lo dicho por el presidente Andrés Manuel López de que la decisión del INE de rechazar algunas candidaturas, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio, es un "atentado a la democracia"

"El INE no se mete con ningún actor político, sólo cuida que todos los actores políticos cumplan con la ley, pero es pertinente hacer una reflexión, respecto de esa pregunta. A la democracia la tenemos que cuidar todos, si no la cuidamos todos, la democracia se nos puede ir entre las manos, la democracia es una construcción colectiva, es el producto de las luchas del pueblo de México en su diversidad política", señaló el presidente del INE.

Unas horas después de la ratificación de los consejeros del INE de eliminar las candidaturas a Morena de Félix Salgado al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón para Michoacán, Córdova Vianello afirmó que quienes estén en contra de las decisiones "ahí está el camino de la ley".

"Qué bueno que vayan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cualquier ciudadano lo puede hacer, todas las decisiones del INE se pueden impugnar y será el tribunal quien las convalidará o las modificará", explicó Córdova.

Reiteró que "no va a caer en la provocación" de confrontarse con ningún actor político, candidato, aspirante, precandidato, dirigente partidista, o con algún funcionario público sea del nivel que sea. A veces parecería que hay quien está más empeñado en jugar el juego contra el árbitro, el árbitro no juega, el árbitro no va a patear ningún balón, porque no le toca. Lo que sí va a hacer el árbitro, y le toca, es vigilar la contienda".

Córdova Vianello consideró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debió resolver los casos de Salgado Macedonio y de Morón Orozco en la primera ocasión que los tuvo en sus manos y no jugar al ping pong.

Se le cuestionó si el TEPJF puede volver a considerar que la sanción es excesiva y tomar la decisión de minimizar todo a una multa y permitir la candidatura. "Es probable", dijo.