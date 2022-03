INE no está promocionando revocación de mandato de AMLO: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Luego que los gobernadores de Morena apelaron ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no violaron la veda electoral con la publicación en redes sociales al respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hubo una resolución para que bajáramos un tuit; los 18 gobernadores y gobernadoras, o 17 gobernadores y su servidora, nosotros interpusimos una queja; es decir, no estamos de acuerdo en que violamos la veda electoral; y, además de ello, estamos también presentando para que se vea de fondo este asunto, no solamente sobre el obligarnos a bajar el tuit, sino que sea de fondo", comentó en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo señaló que se trata de un tema de fondo, ya que el INE no se está promocionando, como lo mandata la Constitución, el ejercicio de la Revocación de Mandato del presidente de México.

"Es un tema que para nosotros o para mí en particular me aparece de fondo: no hay ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral con respecto al ejercicio que va a haber el 10 de abril, no hay comunicación, no hay información de cuál es la pregunta, no hay información, entonces por un lado evita que se hable por parte de algunos y por otro lado ellos no difunden, cuando es obligación constitucional difundirlo.

Sobre si creen que sus argumentos puedan darles la razón sobre esta queja contra el INE, la mandataria capitalina comentó que la gran ventaja que como 18 gobernadores están "muy unidos y trabajando conjuntamente".