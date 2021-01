INE no retirará spot "Cambiemos hacia el futuro" del PAN

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) no retirará del aire el spot "Cambiemos hacia el futuro" del Partido Acción Nacional.

En sesión urgente que se celebró esta mañana, los integrantes de la comisión coincidieron en que las expresiones que señalan problemas como el desempleo e inseguridad, y las que resaltan logros de los gobiernos de Baja California Sur, Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán se consideran válidas en el marco del debate político.

"El proyecto de resolución estimó que el material objeto de denuncia difunde la ideología y posicionamiento político del partido emisor y si bien no se encamina a la publicidad relacionada directamente con los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos, es de carácter genérico", dijo el instituto en un comunicado de prensa.

La resolución responde a una queja de Morena en el sentido de que el spot del PAN constituye uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y desalienta la simpatía del electorado hacia Morena y al gobierno federal.

En la deliberación de la Comisión se recordó que, así como se dejó al aire el anuncio "VACUNA" de Morena, donde se refiere favorablemente a acciones del gobierno federal, se ha permitido que se difundan anuncios críticos por parte de otros partidos hacia el accionar del gobierno, "por lo que en congruencia con esas determinaciones lo conducente era no otorgar las medidas cautelares en este caso concreto".