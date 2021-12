INE no viola la Constitución al posponer consulta: Mancera

El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no violó la Constitución como lo afirma Morena, por la decisión de posponer algunas de las actividades preparatorias a la realización de la consulta de revocación de mandato, por falta de presupuesto.

En entrevista, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México reconoció que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tiene las facultades legales para presentar la controversia constitucional que interpuso contra el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invasión de facultades y competencias.

Señaló que corresponderá ahora a la Corte definir si hay o no una causal de notoria improcedencia sobre el recurso interpuesto, por un exceso de lo que marca la ley.

El senador perredista remarcó su convicción de que el INE no viola la Constitución al aplazar el ejercicio de revocación de mandato.

"El INE está hablando de una imposibilidad de hecho para poder realizar lo que le mandata la ley, yo así lo veo. Pero, además un dato relevante el INE había ya cumplido con lo que le estableció la Suprema Corte en el ejercicio pasado de la consulta, que es prever en su presupuesto la solicitud de los recursos para realizar la estructura de la revocación de mandato. Desde mi punto de vista lo que el INE está planteando no es un tema jurídico, sino es un tema de imposibilidad de hecho, no es una negación a cumplir con la ley, sino una imposibilidad material para el cumplimiento".

Por otra parte, Mancera Espinosa subrayó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sean los ciudadanos los que, en su caso, organicen y lleven a cabo la consulta de revocación de mandato, no tiene asidero legal en la Constitución Política de nuestro país.