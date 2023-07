INE ordena a AMLO borrar mañanera por mostrar encuestas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias ordenó imponer nuevas medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la difusión de encuestas que favorecen a Morena durante su conferencia matutina.

Por unanimidad, la comisión ordenó la modificación o eliminación de la conferencia del pasado 26 de agosto de todas las plataformas oficiales.

Además, se aprobó una tutela a fin de que el mandatario evite realizar o emitir manifestaciones relacionadas con el proceso electoral de 2024, al considerar que se puede vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y neutralidad.

El presidente expresó en su conferencia que "ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no exista ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación".

La consejera Claudia Zavala subrayó que no hay ninguna censura a la libertad de expresión, sino que se está aplicando el cumplimiento de deber de un servidor público de alto nivel.

"Pedir que se entienda desde el INE o el Tribunal no tiene ningún significado, porque no es de entendimiento, porque es hacer eficaz lo que dice la Constitución", sostuvo.

Señaló que esta nueva medida es un llamado al cuidado de los procesos electorales, por lo que hizo un llamado a no generar condiciones de tención en el sistema y la sociedad.

La consejera Rita Bell López reiteró que no es una persecución de parte de las autoridades electorales, sino que es la aplicación de la Constitución.