INE ordena a Hacienda detener promoción

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito eliminar de redes sociales el mensaje que publicó esta mañana para promover la consulta de revocación de mandato.

La medida fue aprobada por unanimidad de los tres integrantes de dicha comisión, con tutela preventivas, es decir, extensiva al resto de las dependencias y organismos federales, a quienes exhortaron a que en lo que resta de la jornada, se abstengan de emitir cualquier mensaje relacionado con el ejercicio revocatorio.

El consejero Ciro Murayama acusó a Hacienda de pretender saltarse la Constitución y realizar una promoción de la revocación de mandato, que es exclusiva del INE hasta tres días antes de la votación, "es decir, incluso nosotros ya no estamos en ese periodo de difusión, y la Secretaría de Hacienda nunca tuvo esa atribución, esa facultad, y menos aún en veda electoral".

"Es que Hacienda depende directamente del presidente de la República y quien está siendo sometido a una valoración de la ciudadanía, a una revocación, es el actual titular del Ejecutivo. Entonces, Hacienda se empieza a colocar un poco como juez y parte, lo cual desnaturaliza, contradice el ejercicio, pero además flagrantemente atenta contra la constitucionalidad y la legalidad", remarcó.

Dijo que lo que hizo la Secretaría de Hacienda, que es parte fundamental de la estructura del Poder Ejecutivo de nuestro país, "me recuerda lo que ocurrió el primer domingo de julio del año pasado, cuando también el día de la votación, tuvimos que emitir medidas cautelares tratando de que no hubiera daño al ejercicio ciudadano, cuando los llamados "influencers" empezaron con una campaña de promoción del voto en las horas de la votación.

El consejero Murayama aseguró que hay un vasto conocimiento en nuestro país de que el día de la votación ya no hay campañas, por lo señaló que otras Secretarías de Estado o cualquier ente público se abstengan en las horas que siguen, de seguir acumulando irregularidades.

Recordó que esta es la medida cautelar número 28 en lo que va de este proceso de revocación de mandato.

Minutos antes de que la Comisión de Quejas y a denuncias del INE emitió esta resolución, la Secretaría de Hacienda retiró el mensaje de su cuenta de Twitter en el que se leía: "Participa hoy, en cualquier lugar el país en ejercicio democrático de la consulta de #RevocaciónDeMandato. ¡Ejerce tu derecho ciudadano!".