INE ordena al PAN retirar spot por proselitismo anticipado

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares contra el Partido Acción Nacional (PAN), para que baje un spot que hace referencia a las elecciones de 2024.

En sesión privada, la Comisión señaló que el contenido del spot titulado "Sí hay de otra", puede corresponder a propaganda electoral, cuya difusión no está permitida dentro de la pauta ordinaria.

"Concretamente y de manera especial, porque hace referencia expresa al proceso electoral federal de 2024 y posiblemente promueva a personas que puedan contender por una candidatura en dicho proceso, lo que podría posicionarlas de manera anticipada, contrario al principio de equidad en la contienda", indica el proyecto.

Morena denunció al PAN, así como a distintos servidores por uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y precampaña, al señalar que este spot no corresponden a contenido político, sino electoral.

En el spot, el dirigente del PAN, Marko Cortés, dice: "Ánimo porque en el 2024 sí hay de otra, es con Acción Nacional".

Al respecto, la consejera Claudia Zavala puntualizó que hay un evento denunciado por actos anticipados de campaña que aún está en etapa de análisis; sin embargo, se resolvió este asunto primero porque hoy iniciaba la vigencia del spot.

"Ese uso indebido de la pauta lo tenemos que leer en los términos de la prerrogativa de los partidos políticos de acceso a radio y televisión. En tiempo ordinario, como se habla de la propaganda política y en tiempo electorales para posicionar a candidaturas al partido como opciones dentro de una contienda electoral", apuntó.

En tanto, el consejero Ciro Murayama consideró que hay un adelantamiento del proselitismo.

"Sin embargo, esta vez no se reduce sólo a mensajes que se fijan a través de redes sociales, sino en los propios tiempos del Estado al que tiene derecho el partido como parte de sus prerrogativas, de manera que allí radica el uso indebido de la pauta", subrayó.