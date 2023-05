INE ordena bajar spot de MC "con el PRI ni a la esquina"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL). - La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó la suspensión de un spot de Movimiento Ciudadano por posible calumnia hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al señalar que pactó con Morena para las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Sin embargo, rechazaron bajar un spot del diputado de MC, Jorge Álvarez Máynez, al considerar que no había posibilidad de calumnia.

Las medidas cautelares fueron aprobadas por la consejera Rita Bell López y Jorge Montaño, con el voto en contra de Claudia Zavala.

En el spot, el diputado Salomón Chertorivski dice "Ya sabemos que el PRI siempre hace trampa. Lo que quizá no sabías es que ahora pactó con Morena. Sí, ya verán va a ganar en el Estado de México y van a dejar que el PRI gane en Coahuila. Por eso con el PRI, ni a la esquina. Con alegría, Movimiento Ciudadano".

Al respecto, la consejera Rita Bell López consideró que sí existe una imputación de hechos falsos con las frases "ya verán que Morena va a ganar en el Estado de México, y que el PRI va a ganar en Coahuila".

"Esto genera un efecto estigmatizante e injustificado que puede constituirse en una calumnia. Creo que no está en el cobijo de la libertad de expresión", apuntó.

Si bien dijo que no se está transmitiendo en estas entidades, sí se menciona las elecciones locales, por lo que podría viciar la voluntad del electorado en perjuicio de su libertad y autenticidad del sufragio.

"Pareciera que está adelantando resultados de estos dos procesos electorales, lo cual me preocupa mucho. Y pasa los límites de la libertad de expresión", insistió.

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala puntualizó que el spot está pautado con tiempo ordinario, por lo que no se están transmitiendo en el Estado de México y Coahuila.

Recordó que se debe acreditar la "malicia efectiva", es decir, que debe comprender información falsa y una clara intención de dañar.

"No lo veo porque en el debate público, Movimiento Ciudadano ha estado posicionando esta parte de los acuerdos de los partidos para dos cosas: una cosa es las elecciones en curso, pero también generar condiciones para que gobernadores y gobernadoras salientes puedan irse al Servicio Exterior Mexicano", expuso.