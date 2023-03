INE perfila lineamientos para implementación del Plan B

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 del INE aprobó el proyecto de los lineamientos para compactar y redimensionar las áreas del Instituto, con base en lo establecido en el Plan B.

De acuerdo con el cronograma, el análisis y redefinición de la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo el recorte de trabajadores, se realizará entre abril y octubre.

En la sesión del comité, se estableció la metodología, políticas y criterios para realizar el redimensionamiento y compactación de las áreas del INE, que deberán ser aprobados por el Consejo General.

La consejera Dania Ravel propuso añadir como directriz general medidas para evitar las "excesivas cargas de trabajo", con el redimensionamiento de las áreas.

"Ninguna de las directrices prevé la distorsión de saturar de funciones a un solo puesto, como podría ocurrir con la vocalía operativa, que ahora se crea con esta legislación. O bien, que al no considerar la existencia de otras plazas para este puesto se le impongan cargas de trabajo excesivas como puede ser en materia de fiscalización, en los procedimientos sancionadores, e incluso los puestos que integran una oficina auxiliar en los casos en los que se decida poner una en el caso donde existen dos vocalías distritales", apuntó.

La consejera Carla Humphrey reconoció la inclusión del concepto de paridad de género para la realización de estos trabajos, así como la conformación del órgano electoral.

En cuanto al tema de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), si bien la reforma pide establecer tabuladores, la consejera consideró que el INE no tienen atribuciones para hacer esta modificación.

"Creo que son pasos complicados que estamos dando, con certeza, transparencia, colegiadamente y tomando las decisiones de manera ágil", apuntó.

En este documento se plantea verificar que las propuestas de las estructuras orgánicas y ocupaciones se alineen con sus atribuciones; cumplir con el criterio de no duplicidad de funciones con otras unidades administrativas y establecer los criterios objetivos para la descripción y perfilamiento para la asignación de niveles tabulares, acorde a las responsabilidades del puesto.

También se busca propiciar el equilibrio de los tramos de control y evitar saltos jerárquicos en la línea de mando.

Menciona que las unidades administrativas apoyaran en la ejecución de los trabajos hasta que no se implemente la nueva estructura del Instituto.