INE prohíbe distribuir acordeones para elección judicial

El Consejo General del INE aprobó medidas inhibitorias para que las personas responsables se abstengan de producir y distribuir acordeones que puedan inducir al voto de la elección judicial, acción que calificaron como "una vergüenza para la democracia" y una forma de deslegitimar el proceso.

Las consejerías subrayaron que la distribución de estas listas pueden constituir la compra o coacción del voto, así como proselitismo indebido, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a votar en libertad.

Las medidas cautelares son relativas a dos denuncias presentadas ante el INE: una contra funcionarios del gobierno de Nuevo León y otro en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, aunque se han recibido más denuncias en las últimas horas.

"En ese sentido, si bien no se tiene certeza de la persona física, moral, partido político o ente gubernamental que se encuentra elaborando y difundiendo los referidos 'acordeones' y ante la proximidad del periodo de veda y de la Jornada Electoral del PEEPJF 2024-2025, así como de los procesos extraordinarios locales, se considera oportuno y necesario que este Consejo General emita una medida cautelar, en su vertiente de tutela inhibitoria, a efecto evitar la vulneración del derecho a la libertad del sufragio y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda electoral", señala el proyecto.

El consejero Martín Faz advirtió que el reparto masivo de acordeones es un instrumento de propaganda electoral prohibida que afecta la equidad en la contienda, y sería más grave si se comprueba que se distribuyen desde estructuras gubernamentales y partidistas.

"Que quede claro: quienes han ordenado, permitido e impulsado la elaboración y difusión masiva de los llamados acordeones, son una vergüenza para la democracia, demócratas no son, sino sus sepultureros", subrayó.

- Guadalupe Taddei llama a cancelar circulación

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que las guías de votación no benefician a los procesos electorales e hizo un llamado a cancelar su circulación.

"Si estas conductas están intentando incidir en la voluntad de los votantes, confío y confiaremos siempre en que la decisión del ciudadano está por encima de todo", manifestó.

La consejera Dania Ravel alertó que los acordeones representan una "amenaza mayúscula para el ejercicio del voto, ya que vulnera factores esenciales para este sea realmente libre y auténtico".

Señaló que no se puede hablar de un voto auténtico, ya que se ve alterada la voluntad de las personas y perjudica el sistema democrático.

El consejero Arturo Castillo apuntó que lejos de alentar la participación, estas estrategias deslegitiman la elección del Poder Judicial, la cual es inédita.

"Es muy grave que se están presentando este tipo de conductas, me parece que se deben suspender de inmediato la distribución de este tipo de acordeones", expresó.