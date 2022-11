INE rechaza retiro de publicaciones y spots de Sheinbaum y Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las medidas cautelares contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y Morena por supuestamente infringir la ley electoral.

El PRD presentó una denuncia contra la jefa de Gobierno capitalina por supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos e indebida utilización de programas sociales por publicaciones realizadas en Twitter.

El PRD señaló que Sheinbaum se promocionó con el programa Beca para el Bienestar de niñas y niños, en cuyas publicaciones se advierte la leyenda: "hoy gracias a la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum".

La Comisión del INE consideró que las publicaciones "no destacan la imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos y tampoco refieren logros de gobierno con el fin de posicionarla frente a la ciudadanía con fines político-electorales, sino que, bajo la apariencia del buen derecho, la finalidad de la publicidad es la de dar a conocer la propuesta de reforma constitucional presentada por la Jefa de Gobierno".

Además, rechazó implementar una medida cautelar por la acusación de uso indebido de recursos públicos, ya que este tema será analizado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que deberá resolver de fondo el asunto.

En otro tema, el PRI presentó denuncia contra Morena por la difusión de un promocional en el que supuestamente hay promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Comisión de Quejas y Denuncias expuso que los promocionales "constituyen propaganda política, al presentar la postura de Morena frente a un tema de interés general como lo es la economía de la ciudadanía, ya que se hace alusión al aumento del precio de la gasolina en el año 2017, refiriendo que no ha subido el precio de dicho combustible, derivado de una política pública del actual gobierno".

Por tanto, consideró que no afectan alguno de los principios que rigen los procesos electorales, por lo que no ameritan su suspensión.

Si bien se hace mención al presidente Andrés Manuel López Obrador al referir que "el presidente prometió", la Comisión señaló que no se observa una centralidad de la figura del servidor público.