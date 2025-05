INE rechaza solicitud del Congreso para cancelar candidaturas del PJ

El Consejo General del INE determinó improcedente la solicitud del Senado y Cámara de Diputados para cancelar 26 candidaturas del Poder Judicial, señaladas por vínculos con el crimen organizado, violencia, entre otros.

El órgano electoral señaló que no es el momento procesal para pronunciarse sobre la elegibilidad de las candidaturas, ya que esto ocurre en dos momentos: en la evaluación de comités y después de la elección, previo a la entrega de constancias de mayoría.

"Además, derivado de la etapa del Proceso Electoral que se encuentra en curso, estima pertinente realizar la verificación de los requisitos de elegibilidad, previo a la etapa de Entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección", apunta.

De igual manera, solicitan al Senado enviar los expedientes de las más de 3 mil candidaturas que fueron recibidos por los comités de evaluación, a fin de revisar la idoneidad para la validez y constancias de mayoría.

"La información contenida en los expedientes es información oficial que recabaron los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión, misma que cuenta con el valor probatorio necesario ya que dichos datos y documentos fueron obtenidos con motivo de la postulación de las personas interesadas en ocupar un cargo del PJF", expone.

En caso de no contar con los expedientes señalados, el Senado podrá requerir a los otros Poderes de la Unión que les remitan dicha información.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que el acuerdo es claro sobre los plazos y atribuciones del Instituto, y especialmente la independencia, "porque si algo distingue a este Instituto, es que actúa libre de presiones, con autonomía técnica, estrictamente apegado a derecho".

"Por eso, atentos a la apariencia del buen derecho, el Instituto toma hoy una decisión que otorga certeza sin anticipar juicios definitivos, y que permite avanzar en el proceso con orden y legalidad", sostuvo.

El consejero Arturo Castillo puntualizó que el Instituto sí tiene facultades para revisar la elegibilidad de las candidaturas, pero no es una facultad arbitraria, sino que está sujeta a tiempos expresos, específicos, que están regulados en una jurisprudencia.

"Esto sí podemos hacer, podemos revisar la elegibilidad de las candidaturas que en su momento resulten electas y al momento de calificar la elección, que es una atribución que sí tiene el Instituto Nacional Electoral para esta elección, verificar que se cumplan con estos requisitos", enfatizó.

La consejera Dania Ravel consideró que el INE no puede solicitar los expedientes, además de que ya no existen los comités de evaluación de los tres poderes.

"Me preocupa querer corregir una omisión o al menos una falta de cuidado de una etapa en la que era válida hacer una selección discrecional acorde a la visión de cada uno de los comités de evaluación, sobre los perfiles idóneos, cometiendo ahora una vulneración de derechos humanos", dijo.

Cancelan 17 candidaturas por renuncia

El Consejo General del INE aprobó la cancelación de 17 candidaturas que presentaron su renuncia a seguir en la contienda y también otros que se inscribieron simultáneamente en dos cargos.

Tras la aprobación, se actualizarán los sistemas institucionales y plataformas informativas, por parte de las autoridades electorales.

También se realizará la difusión de dicho listado a través de los medios que se consideren pertinentes con la finalidad de que sean consideradas en la etapa de cómputo de la elección, es decir, que los votos emitidos se considerarán nulos para esa candidatura.

Además, las personas candidatas deberán presentar el informe único de gastos en materia de fiscalización de los ingresos y egresos hasta el día en que se apruebe la cancelación de su candidatura y, en su caso de su candidatura local.

En el caso de la incompatibilidad, las personas son: Gloria Rosa Santos, a ministra de la Corte; Claudia Galindo Soto y Erik Jiménez Contreras, para magistraturas de circuito; Fabiola Espina Reyes, Alejandro Torres Moran, Luis Gutiérrez Díaz, José Ernesto Moguel Espejo y Elsa María Torres Valenzuela, para juzgadores de distrito.

El INE realizó cruces de información en los que se identificaron personas registradas como candidatas o candidatos a más de un cargo de elección popular, ya sea de manera simultánea en el ámbito federal, o entre cargos federales y locales, por lo que se tiene que cancelar uno.

¿Quiénes renunciaron a elección judicial?

Las personas que presentaron renuncias son: Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, para Sala Regional del TEPJF; José Rivas González y Gabriela Guadalupe Valencia Luévano, para magistraturas de circuito; María Alejandra Bernal Sánchez; María Del Carmen Cordero Herrera; Carlos Rafael Hernández Blanco; Cyntia Hernández Viera; Jorge Sánchez Aburto; Angélica Jazmín Ramírez González para juzgadores de distrito.