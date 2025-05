"Iremos teniendo resultados", afirma Rosa Icela sobre desapariciones

Como parte del seguimiento a las mesas de diálogo con colectivos buscadores y familiares de personas desaparecidas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se tendrán resultados, "poco a poco".

Al señalar que el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, con coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, Rodríguez aceptó que "no es tarea fácil, pero lo vamos a hacer con el apoyo y la exigencia de ustedes".

"Cuentan con el compromiso de la Presidenta y el nuestro de que pondremos todo nuestro esfuerzo en este tema tan delicado y complejo.

"Sé que iremos teniendo resultados poco a poco, quizá no tan rápido como esperan, pero estaremos trabajando con ahínco, porque es un asunto de humanidad. No podemos ser indolentes ante su dolor, ante las ausencias", expresó la titular de Segob.

Rosa Icela Rodríguez recordó lo propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Entre otros, destacó la creación de una Plataforma Única de Identidad, la cual integra la CURP con huella y fotografía desde el nacimiento; la Alerta Nacional para la Búsqueda, Localización e Identificación; la Base Nacional de Carpetas de Investigación; y el inicio inmediato de investigaciones.

"Las fiscalías y procuradurías de justicia estatales y la federal deben hacer efectivo el acceso a la justicia, también con coordinación y participación", dijo.

Añadió que la construcción de la paz y la lucha contra la impunidad son ejes centrales del gobierno de Sheinbaum: "Y por ello, es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas".

Reiteró el trabajo para atender la agenda de búsqueda y desaparición, así como una actuación con sensibilidad y profesionalismo.

"Asegurarles que todos los comentarios que realicen en esta reunión quedarán anotados en un registro", añadió.