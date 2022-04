INE reprende a titular de Cultura para que sea imparcial y neutral

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, que actuara con "imparcialidad y neutralidad a fin de no influir, de ninguna manera, en la opinión ciudadana", luego de que ella así como otros funcionarios emitieron mensajes en los que promovían la consulta por la Revocación de Mandato; sin embargo, la funcionaria emitió un nuevo mensaje en el que de nueva cuenta utilizó el "hashtag" "Revocación de Mandato".

En sesión virtual la Comisión de Quejas y Denuncias del INE "consideró necesario hacer de nueva cuenta un recordatorio a las personas servidoras públicas de la obligación de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir, de ninguna manera, en la opinión ciudadana", dijo el Instituto en un comunicado.

El INE señaló que entre los funcionarios que incumplieron la veda electoral están Frausto; así como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Norma Rocío Nahle García, secretaria de Energía; Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional; Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana; el senador Armando Guadiana, Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz; Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz; Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Mario Martín Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Frausto fue incluida en ese listado porque pese a que hay veda electoral del 4 de febrero al 10 de abril con motivo de la consulta de Revocación de Mandato, el 2 de abril, la titular de la Secretaría de Cultura emitió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que dijo: "10 de abril #DiaDeLaDemocracia estén donde estén las casillas, las encontraremos", que acompañó de un video con personajes relacionados con la actual administración, como Regina Orozco y Fernanda Tapia.

Un día después, el domingo 3 de abril, indicó en un segundo mensaje: "Ir en contra de un ejercicio democrático ¿no es ir contra nosotros mismos? No comprendo a quien ataca un ejercicio de democracia ciudadana, una conquista para una sociedad madura debería ser una fiesta", que promovió con los hashtags "#10DeAbrilTriunfoDelPueblo" y "#DíaDeLaDemocracia".

Al respecto, Alejandra Frausto indicó ayer: "Por ser principio de este gobierno que nadie está por encima de la Ley, y por convicción personal, me sujetaré a la orden del INE de retirar mis publicaciones en redes sociales relacionadas con la #RevocaciónDeMandato".

Ese mensaje ha recibido diferentes respuestas y en una de ellas se lee "No pues que amable por cumplir la ley".

La decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se tomó luego de que los partidos políticos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), solicitaron al Instituto "tutela preventiva en contra de diversas funcionarias y funcionarios de primer nivel tanto a nivel estatal como federal, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y promoción indebida, derivado de la publicación de videos y mensajes en redes sociales, así como su participación en eventos de apoyo en favor del Presidente de la República para el actual proceso de Revocación de Mandato".

"La Comisión estimó declarar procedente la tutela preventiva al considerar que, de una visión preliminar, se está en presencia de difusión y promoción del proceso de Revocación de Mandato por personas servidoras públicas, contraviniendo a los principios de imparcialidad y neutralidad al que están obligados, esto derivado de su participación activa en eventos realizados en los estados de Sonora, Veracruz y Coahuila, el pasado 2 de abril del 2022, razón por la cual, les ordenó abstenerse de realizar actos de difusión e información relacionada con tal ejercicio o con la finalidad de difundir logros de gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Federal", detalló el INE.