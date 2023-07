INE retirará propaganda con fines electorales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral emitirá lineamientos para retirar propaganda con fines electorales de los aspirantes a la presidencia; evitar propuestas o pronunciamientos para buscar un cargo, además de que limitará la participación de servidores públicos en los procesos internos de los partidos.

Los consejeros y consejeras del INE se reunieron la noche de este martes para continuar con el análisis del documento, que podría tener cambios antes de su discusión en el Consejo General este miércoles.

El documento preliminar obtenido por EL UNIVERSAL consta de 57 artículos, en los que establece los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos de los partidos políticos previo al inicio del proceso electoral, a fin de garantizar la equidad, imparcialidad y neutralidad en las elecciones de 2024.

Lo anterior aplicará tanto al proceso para la Coordinación de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, PT y Partido Verde, así como a la construcción del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD.

El INE realizará la certificación de los elementos de propaganda colocada en vía pública, tales como espectaculares, en vehículos de transporte público y pinta de bardas.

En su caso, se ordenará el retiro inmediato de la propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral o que sean equivalentes, así como aquella propaganda que no incluya los elementos de identificación del proceso político y en su caso de la persona inscrita.

La propaganda que no sea retirada y que en su momento sea certificada que contenga elementos de naturaleza electoral o equivalentes, será computada, en su momento, como gasto de precampaña.

En cuanto a los servidores públicos, puntualiza que podrán asistir a los eventos de proselitismo político únicamente en días inhábiles y, en su caso, su participación no debe incluir elementos de naturaleza electoral o equivalentes.

Sin embargo, no podrán realizar por ningún medio (eventos, reuniones, redes sociales, páginas oficiales, entrevistas, o a través de propaganda institucional, independientemente del medio en que se realice), manifestaciones a favor o en contra de aquellas a las personas participantes en los procesos internos de partidos.

También queda prohibida la promoción personalizada servidores públicos en el marco de los Procesos Políticos consistente la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público, a través un medio de comunicación social que revele el ejercicio de promoción personalizada.

Acotan eventos

En cuanto a los eventos, el Instituto señala que no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidatas o candidatos a un cargo de elección popular.

"En su desarrollo, en ningún momento se presentarán elementos o propuestas como plataforma electoral de algún PPN o aspirante a cargo de elección popular, ni se promoverá a persona para obtener una precandidatura o candidatura en el PEF 2023-2024", expone.

Los oradores deben emitir expresiones, discursos y mensajes elementos de naturaleza electoral o equivalentes.

En tanto, expone que los actos partidistas que se lleven a cabo deberán realizarse preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales.

Fiscalización

Los sujetos que serán fiscalizados son los partidos políticos nacionales y las organizaciones ciudadanas que se involucren, así como las personas aspirantes a este proceso y otras personas aportantes.

Los gastos vinculados a las personas que participen en estos procesos internos son: propaganda utilitaria, operativos, propaganda en vía pública, propaganda en diarios y revistas, en salas de cine, en internet y servicios generales de gastos menores.