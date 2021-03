"INE se equivocó al retirar mi candidatura", dice Salgado

El INE se equivocó, "es árbitro y no jugador", afirmó Félix Salgado Macedonio, luego de que la noche de ayer jueves el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por mayoría, retirarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena.

A través de su cuenta de Facebook, señaló que la sanción máxima de retirar su candidatura al gobierno del estado "es grosera y arbitraria" y atribuye que es "síntoma de que estamos más fuertes que nunca".

"El INE es árbitro y no jugador. A ellos no les compete decidir por un pueblo", señaló en su publicación.

Salgado Macedonio indicó que confía en la decisión apegada a estricto derecho del Tribunal Electoral Federal que nos hará justicia.

Retiro de candidatura de Félix Salgado Macedonio

Este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió, en sesión extraordinaria, retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien buscaba la gubernatura de Guerrero por el partido Morena, bajo el argumento de no reportar gastos de precampaña.

Con 7 votos a favor y 4 en contra, el Consejo General determinó que la irregularidad de Morena y su candidato, Félix Salgado, de no presentar en tiempo y forma, el informe sobre gastos de precampaña, tiene como consecuencia el retirar el registro de la candidatura al guerrerense.

Desde antes de que el INE oficializara la cancelación del registro como candidato, Salgado Macedonio advirtió a los consejeros del instituto que "no le rasquen al toro" y aseguró que defenderá su designación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e incluso ante organismos internacionales, porque en Morena no hubo precampaña.