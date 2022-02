INE: Si cambios son un retroceso, no valen la pena

Querétaro, Qro.- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que si la reforma electoral que plantea el Ejecutivo es para fortalecer el sistema democrático, es bienvenida, pero si es para perder todo lo avanzado, no vale la pena.

"Si es una reforma para perder todo lo que hemos avanzado en términos de equidad de la contienda, respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, autonomía e independencia de las autoridades electorales, pues no vale la pena.

"El cambio constitucional debe ser para ir mejorando y fortaleciendo el sistema democrático; entiendo que hay muchos que no les gusta y quieren, han planteado una serie de regresiones que afectarían la representación de la pluralidad política y que afectarían las condiciones de equidad en la contienda, la independencia de las autoridades, entiendo que esas han sido propuestas y se vale discutir eso en un sistema democrático", ahondó.

En entrevista, al término de la ceremonia por el 105 Aniversario de la Constitución de 1917, en el Teatro de la República, Córdova rechazó que en México haya fraudes en las elecciones, como lo refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que sí hay son conductas fraudulentas, lo acabamos de ver con la recopilación de firmas para solicitar la revocación de mandato y se ha evidenciado cómo existe esta triste tradición de suplantar la voluntad de algunos ciudadanos, con firmas de personas fallecidas, que están recluidas, que tiene suspendido sus derechos políticos".

Córdova refirió qué hay diferencias con el Titular del Ejecutivo propias de un sistema democrático

— ¿Hoy ni se saludaron? —se le preguntó.

— No hubo ocasión, me colocaron en el centro, siempre he saludado y saludo.

— ¿Le molestó que lo hayan colocado hasta acá?

— No, porque estoy colocado en platea, en primera fila, no especulen, estoy contento de venir acá... Los actores políticos siempre tienen diferencias con los árbitros cuando las decisiones de los árbitros no les favorecen —respondió Córdova.