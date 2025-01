Aprueba INE micrositio para conocer a candidatos de elección judicial

El Consejo General del INE aprobó la creación del micrositio "Conóceles", que tendrá los perfiles y propuestas de las candidatas y candidatos a la elección del Poder Judicial, quienes serán los responsables de cargar su propia información.

Debido al recorte presupuestal, el INE determinó que no tiene el personal para cargar la información en este sistema, por lo que cada candidatura será responsable de capturar su información curricular.

El sistema Conóceles estará disponible después de que el Senado remita las listas de candidaturas, cuya fecha de emisión es el 12 de febrero.

La consejera Dania Ravel puntualizó que el presupuesto para el micrositio se redujo un 63% por el recorte, por lo que el Instituto no puede asumir la captura de los datos.

"No se menciona en los lineamientos, con relación a esta supuesta información que va a dar el Senado, por ejemplo, los formatos requeridos, en qué plazos se tiene que recibir, no se menciona absolutamente nada y no hay información al respecto. No hay una justificación legal para que el INE haga este manejo de la información", apuntó.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, subrayó la importancia de aprobar este proyecto ante la inconformidad de algunas consejerías.

"Hay que ser muy conscientes de que estamos ante un proceso electoral, efectivamente, y no es discurso, es una realidad, inédito que nos está llevando a tomar decisiones cada vez más cercanas a lo mejor que se puede hacer en este proceso electoral, de tal suerte que la responsabilidad de tener la información en el micrositio obedece de manera ordinaria a nuestros procesos de una forma y en este proceso extraordinario del Poder Judicial tendrá otro derrotero: que el Instituto Nacional Electoral cuente con la información es a partir de la entrega de la información que nos hará llegar el Senado de la República", apuntó.

La consejera Claudia Zavala consideró que había incongruencias en los lineamientos, porque no deja claras las responsabilidades de candidaturas y del INE.

"Nosotros mismos estamos diciendo, por un lado, y reitero, como obligación de nosotros, cuando contemos con la información, dice: total o parcial. A mí me parece que no podemos subir parcialidades, porque es el todo y tenemos también un margen de incumplimiento y de responsabilidades administrativas", dijo.