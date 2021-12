"INE tiene recursos para la consulta"

Ciudad de México.- Luego que el INE decidiera aplazar la consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el tema presupuestal es algo "secundario", pero afirmó que el presupuesto otorgado al órgano electoral, que es de 13 mil millones de pesos, sí contempla recursos para la realización de consultas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que así sea con 10 mil o 30 mil casillas, y no las 160 mil previstas, la consulta debe organizarse y sentar un precedente para la democracia participativa.

"Estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario, de que si se tiene presupuesto o no se tiene presupuesto. Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación de mandato.

"Sin reducir sus sueldos, sus prestaciones (el INE) deben de tener recurso porque el prepuesto contempla fondos para elecciones y consulta, lo contempla, aún no en la cantidad que ellos están solicitando. Bueno con esos recursos y aunque dijeran no vamos a poder instalar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil casillas, nos alcanza nada más para instalar 10 mil, 20 mil, 30 mil, pero cumplir con el mandato constitucional, no puede ser que esgrimiendo que no tienen presupuesto no quieran hacer la consulta", acusó.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal reprochó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y los consejeros electorales tengan altos sueldos y prestaciones, y podría realizar ahorros.

"Si fuese un asunto de recursos podría hasta decir `lo que tengo - que dicho de paso no es poco, tiene un presupuesto de 13 mil millones de pesos -, voy a hacer un ahorro, pero ya ahorré´. Todos los consejeros, y el presidente del INE ganan el doble de lo que yo ganó y tiene muchísimas prestaciones, ahora de fin de año, aguinaldos y muchas prebendas porque se ampararon cuando se aprobó la ley de que nadie ganara más de lo que recibe el Presidente de la República, ellos se ampararon y siguen ganando mucho dinero, bastante dinero", reprochó.