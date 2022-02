INE trabaja en consulta de revocación similar a la de juicio a expresidentes

Con la certeza de que no tendrá mayores recursos para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo las adecuaciones pertinentes para emitir la convocatoria el próximo viernes, cuando se prevé que alcance a instalar menos de las casillas previstas.

El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña refirió que habrá boletas para toda la ciudadanía con registro en la Lista Nominal y casillas ubicadas en los mejores lugares para que la gente pueda participar en la consulta.

El ejercicio sobre el cual se trabaja, dijo, es como el que se realizó en la consulta popular de agosto de 2021 para enjuiciar a los expresidentes de México y para la cual tampoco se contó con recursos económicos suficientes.

En la consulta popular de agosto de 2021 se colocaron 57 mil casillas de votación y para este ejercicio de revocación de mandato deberán instalarse 161 mil, igual número que se instaló en el último proceso electoral previo como lo mandata la ley.

El consejero Ruiz Saldaña detalló que ya se han hecho modificaciones en el tema de mesas directivas; por ejemplo, que los capacitadores en lugar de atender 5 casillas tengan a su cargo 5.5 o que los supervisores electorales coordinen a 7 capacitadores en vez de 6.

"Estamos en el análisis para ya definir (...) el número de casillas a instalar. Estamos, en ese sentido, pidiendo a los órganos desconcentrados que hagan una revisión de lo que hicimos en consulta popular, porque ese es el escenario, es prácticamente más probable que tengamos que volver a ensayar.

"En aquella ocasión no hubo recursos, garantizamos que hubiera el número de papeletas para todas y todos los mexicanos, tratamos de ubicar los mejores lugares. El número de casillas va a señalarse en la convocatoria el próximo viernes ya estamos haciendo los ajustes tanto en capacitación como en organización", detalló el consejero electoral.

La autoridad electoral, añadió, hará uso de todos los recursos que tenga a su disposición.

"Hemos actuado con responsabilidad, haciendo modificaciones sin comprometer la eficacia en los resultados", subrayó.

Cuestionado sobre el desgaste del personal ante el incremento de funciones, Ruiz Saldaña mencionó que no se corre riesgo alguno y si bien se exigen esfuerzo mayor, se tendrá un despliegue de energías, mayor al de toda la estructura.

"No es el ideal, no es recomendable, y ojalá que esto que estamos viviendo este 2022 no se repita en 2024, porque a estas alturas esto es lo trágico de la historia, que son atribuciones constitucionales que en el INE nos tomamos todas las actividades en serio y no son las condiciones para estar operando las elecciones en el país y nada nos garantiza que esta dosis de irresponsabilidad no nos la vuelvan a aplicar a las mexicanas y los mexicanos en el 2024", mencionó.

La convocatoria será emitida el próximo viernes y se dará a conocer en sesión de Consejo General del INE.