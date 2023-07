INE y el Tribunal Electoral están convertidos en censores: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) están convertidos en los "grandes censores" y quisieran silenciarlo por completo.

En la nueva sección "No lo digo yo" que busca evadir las medidas ordenadas por el INE para que evite hablar sobre el proceso electoral 2024, el Mandatario federal aseguró que ya no puede hablar de "muchas cosas".

"Ya ven que hay la sección de `No lo digo yo´ porque ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento, ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, no me vaya yo a camucar y están así, INE, Tribunal Electoral, ya quisieran silenciarnos por completo.

"Están convertidos en los grandes censores, ya no puedo hablar de muchas cosas", dijo.