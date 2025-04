Reglas y candidatos en la elección judicial mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que ningún candidato puede recibir apoyo de ningún tipo de sindicato, esto luego de que el fin de semana Loretta Ortiz inició su campaña con una conferencia en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y fue acusada de haber cometido violación a las reglas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la titular del INE señaló que "no se puede recibir (ayuda) ni en recurso financiero ni en especie".

Sin embargo, afirmó que todas las candidaturas están en la posibilidad de acudir a foros, entrevistas, reuniones y "en donde sientan que tienen que ser invitados", por lo que pidió a los organismos que sean equitativos en la invitación, "si estás invitando a una candidatura a la Suprema Corte, invitas al total".

Detalló que hay un total de 3 mil 422 contendientes, por lo que los candidatos pueden hacer foros, solicitar la participación en una conferencia "es lo que pueden acceder las candidaturas, porque ellos tienen un tope de gastos de campaña.

"Estás reglas no son nuevas. Las conocemos en todos los procesos ordinarios. Si invitas a una candidatura, invitas a la otra para tener el equilibrio en tu medio de comunicación. Eso es lo que estamos solicitando", remarcó.

Por otro lado, la titular del INE, reiteró que las reglas de fiscalización están definidas y hay criterios que se siguen, mecanismos, fórmulas y matrices para establecer si esto tiene algún beneficio para la candidatura y que se refleja en asuntos financieros que tienen que ver con el tope de gastos. "Esas reglas se aplicarán", aseveró.

Agregó que en la página del INE ya está la información que cada uno de los candidatos subió para que los votantes puedan conocerlos.

Mencionó que va por etapas; la siguiente es la de practicar el voto y la última la de dónde ubicar la casilla para ir a votar.

-----Impugnaciones a la difusión de la elección judicial

Respecto a la decisión del Consejo del INE sobre que funcionarios públicos no puedan opinar o difundir el proceso de la elección judicial, Taddei afirmó que al ser un acuerdo existe la posibilidad de ser impugnados o quedar firmes.

Recordó que se han visto impugnados otros acuerdos, como el reciente, sobre el tiempo en radio y televisión.

Detalló que no solo Morena, o Presidencia, si no que hay bastantes candidatos que están presentando impugnaciones, no solo el Poder Ejecutivo o Senado por lo que verán cuántas se presentan y el análisis de la Sala Superior.

Refirió que en el pasado también hicieron reglas sobre lo que se puede hacer o no en las contiendas, esto con el fin de que haya equidad.

"En el acuerdo que toma el consejo general se establece que solo el INE el que tiene la atribución de la promoción de la participación ciudadana. No el Congreso, no los partidos, no entes o poderes fácticos", reiteró.

Explicó que este proceso inédito ha ido poniendo las reglas en el camino conforme van sucediendo las etapas y se ha ido homologando.

"Hemos ido poniendo las reglas (...) Nace, no con 90 días de anticipación. (...) las hemos ido haciendo en el camino", declaró.

Finalmente, dijo que ya comenzó la campaña y "solo tenemos 60 días, por otro lado todos los actos procedimentales están siguiendo su curso. Uno de ellos es este".

Finalmente, destacó que por primera vez, en la elección extraordinaria, no es el INE quien define las candidaturas, quien envía la lista inicial es la conjunción de los tres comités de evaluación que pusieron.

"El INE no es quien define las candidaturas, solamente las recibe y hace lo propio para que la documentación electoral contenga todos los nombres en las listas", subrayó.