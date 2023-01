Infamia, meter a la cárcel a Pedro Castillo: AMLO

A-AA+

Al calificar como medida "inhumana" y "medieval" el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "una infamia" meter a la cárcel al expresidente de Perú, Pedro Castillo.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador defendió a Castillo porque "lo eligió el pueblo" y cuestionó "dónde está la democracia": "Fue electo por la gente. ¡Pero ah, lo eligieron los pobres, los de la sierra, no lo eligieron los de Lima! ¡Y qué, no vale lo mismo el voto de un indígena, de un campesino que de un empresario, de un intelectual en la democracia!".

Confió en que mejoren las cosas ante la crisis política en Perú y que no haya represión. Otra vez llamó a que se convoque a elecciones, que sea el pueblo el que decida "y que se libere al presidente que está injustamente encarcelado".

"Y con todo respeto, que ya no siga metiéndose, la embajadora de Estados Unidos, en el Perú", dijo.

"Salen a protestar y ahora la policía; se mete el ejército a la universidad con tanques", condenó.

López Obrador también defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por revelar información y se encuentra preso "enfermo y es también un escarmiento, un acto de venganza, qué tiene que ver eso con la libertad de expresión".

También expresó su reconocimiento a Gabriel Boric, presidente de Chile, porque trató el tema de la crisis política en Perú.