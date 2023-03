Inflación está controlada por debajo de dos dígitos, asegura Ignacio Mier

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que acabar con la corrupción para que haya dinero para las familias más necesitadas no significa quitarle dinero a los de arriba, sino distribuir bien los recursos, sin corrupción y con honestidad.

En un comunicado, precisó que combatir la corrupción y el voto de las diputadas y los diputados de Morena permite que 600 mil millones de pesos vayan a programas sociales dirigidos a cerca de 23 millones de familias mexicanas que están recibiendo un apoyo.

"Esto no es regalar dinero, sino que es un acto de justicia y compensación", señaló.

Declaró que el reflejo de la política fiscal, económica, monetaria, y la energética, ha permitido que en México la inflación esté controlada por debajo de dos dígitos.

Enfatizó que esto también es un logro de un gobierno austero y honesto "por eso la honestidad y el combate a la corrupción es nuestro principio".

El legislador destacó que con la reforma a la industria eléctrica el 62% de la electricidad que se genera en México es otra vez de los mexicanos, "se recuperó, ya nos habían dejado hace un año solo el 29%, todo lo demás era de empresas mayoritariamente extranjeras, empresas sin rostro que nadie conocía, porque son los llamados fondos de inversión".

En tal razón, señaló que como la generación es nuestra, eso permite que el costo para el bolsillo de las y los mexicanos no se incremente; de lo contrario, el costo de la electricidad estaría por los cielos como en España y otros países europeos que están sufriendo no solo fríos extremos, sino una inflación superior, por mucho, a la que tiene México.

Además, comentó la importancia de seguir combatiendo la desigualdad en el país, "no es posible que en una de las economías más grandes del mundo, en uno de los países que es socio de la principal potencia económica del mundo y de América, tengamos tanta desigualdad; que vivan más de 30 millones de familias mexicanas, más de 65 millones de mexicanas y mexicanos en condiciones de pobreza".