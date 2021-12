Informe presidencial fue realista: Morena; datos falsos, acusa la oposición

Mientras el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador fue realista, legisladores y dirigentes de oposición lo calificaron de falso y totalmente alejado de la realidad que vive el país.

En entrevista, el senador Monreal señaló que "fue un informe de aliento y realidades, resumen de logros y retos" en el que las cifras expresadas "son a la vista de todos, sorprendentes".

Dijo que al presidente de la República se le vio de buen humor y con una actitud "reflexiva y tranquila", en un acto enmarcado por una movilización fuerte de distintos sectores de la población, representativos de los estados del país y con buena presencia de las regiones.

Sobre el exhorto que hizo el mandatario para participar en la consulta de revocación de mandato, Ricardo Monreal negó que haya violado la ley, pues se trató de un llamado cívico ciudadano que no implica gasto alguno. "Es una simple expresión de la voluntad para participar en un proceso inédito y único en la historia del país", consideró.

En contraste, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, acusó a López Obrador de violar la ley al llamar a participar en dicho ejercicio ciudadano.

"El presidente es quien echa a perder una herramienta muy valiosa", ya que "el único que tiene prohibido intervenir es el gobierno", puntualizó el panista, al recordar que "ya está establecido por criterios que cuando el presidente hace uso de la infraestructura y habla, es propaganda gubernamental".

Sobre el informe, el senador Zepeda Vidales afirmó que el presidente está fuera de la realidad.

"Habla de que no hay militarización, pues hay más militares que nunca en la calle; habla de que va por buen camino la seguridad, y tenemos más de cien mil homicidios dolosos, triplica los homicidios del sexenio de Calderón y duplica los del sexenio de Peña; habla de que hay una recuperación económica pero es evidente que ahorita estamos en medio de una crisis; dice ´primero los pobres´ y tenemos 52 millones de mexicanos que no les alcanza para la canasta alimentaria, son datos brutales. (...) Uno por uno, le puedes ir tumbando el informe largo que se aventó", manifestó el legislador blanquiazul.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, dijo a EL UNIVERSAL que tras el discurso de López Obrador "no se ve nada nuevo en el horizonte".

"Fue un mensaje con un cinismo inaudito en lo que se refiere a la militarización del país, acentúa la polarización política, no hay una señal de diálogo con las oposiciones para construir acuerdos, nosotros hemos buscado un diálogo constructivo y la respuesta siempre ha sido, literalmente, una mentada de madre, una bofetada política, en ese sentido no hay un gobierno fracasado, se va a acentuar la tragedia nacional", declaró.

En tanto, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que estamos frente a un sexenio perdido.

"Incluso, si hicieran todo bien de aquí en adelante, lo más a lo que aspirarían sería a llegar a donde estábamos en el 2018, qué hay que mencionar que no estábamos bien", aseveró.

El líder albiazul sostuvo que en México las cosas van de mal en peor, ya que no existe un solo rubro en el que se puedan presumir avances, "sin duda estábamos mal con Enrique Peña Nieto, pero que hoy estamos peor con López Obrador".

En su oportunidad, el diputado panista, Elías Lixa, aseveró que el encuentro en el Zócalo fue una "apología del fracaso".

"Lo cierto es que ninguna reunión por grande que sea, ninguna porra orquestada, ningunos aplausos incentivados, desde el aparato oficial, van a cambiar los datos duros que tiene el país, no hay nada que celebrar", indicó.

El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, advirtió que alrededor del recinto Legislativo de San Lázaro, se observaron decenas de camiones, por lo que pidió investigar quién paga esos "acarreos masivos".

"Supongo que son de gente que, espontáneamente, vendrá hoy al Zócalo al evento, un número importantísimo. Toda la Cámara está rodeada de camiones, algunos escoltados, incluso, por policías cuando venía para acá, hay que ver quién paga estos acarreos masivos y la mayor preocupación es que, mientras en Reino Unido están cerrando nuevamente aeropuertos por la cuarta ola del Covid, el presidente convoque a un acto masivo".