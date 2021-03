Ingenieros civiles, no militares, deben estar en obras, dice SCT

Los ingenieros civiles y no los ingenieros militares son quienes deben realizar las obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), criticó el titular de la dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal.

"En lo personal, considero muy importante que seamos los profesionales de la ingeniería civil quienes la dirijan (a la dependencia) y tengan en sus manos la responsabilidad de guiar su camino", destacó el responsable de la secretaria durante su participación en la conferencia 130 años de la SCT, 65 años de Vivencias, impartida por el ingeniero Daniel Díaz Díaz.

Arganis Díaz Leal comentó "a lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares".

Javier Jiménez Espriú, quien antecedió a Arganis Díaz Leal, dejó la dependencia después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el control de los puertos a la Marina y el entonces secretario no estuvo de acuerdo con la decisión.

En su carta de renuncia, Jiménez Espriú subrayó que las funciones de puertos, marina mercante y de formación de marinos mercantes ha estado a cargo de la SCT desde 1970.

"Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político", destacó Jiménez Espriú al dejar la SCT.

El Ejército es el que desarrolla proyectos insignia de la Cuarta Transformación, como el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía), y un tramo del Tren Maya.

Por otra parte, Arganis Díaz Leal aseguró que la SCT ha sido una escuela de formación para ingenieros civiles brillantes que ha dado el país.

Sin embargo, dijo, por alguna razón, hace 36 años llegaron a dirigir la dependencia personas que no eran ingenieros civiles.

"Ahora se ha retomado y contamos con un secretario que está de paso, que no sabemos cuánto va a durar, pero cuando menos se recuperó la secretaría para la ingeniería civil", destacó el titular de la SCT.

Más tareas al Ejército

Este domingo, EL UNIVERSAL informó que el Ejecutivo Federal asignó a las Fuerzas Armadas una veintena de tareas que anteriormente eran de responsabilidad civil, principalmente la construcción de infraestructura, labores de seguridad pública y apoyo a otras funciones, como la distribución de vacunas.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Ejército se hará cargo del Tren Maya, y la Marina del Tren del Istmo, las Fuerzas Armadas acumulan 27 tareas de carácter civil.

En julio del año pasado, se dio a conocer que las Fuerzas Armadas asumieron 13 tareas adicionales a la seguridad pública en al menos cuatro áreas entre las que destacan la construcción de obras, capacitación policiaca, apoyo a programas sociales, así como a la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Lo que significa que en casi ocho meses el Ejército sumó 14 tareas nuevas.

Desde que inició este sexenio, en diciembre de 2018, las fuerzas armadas asumieron la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía; la construcción de tres tramos del Tren Maya, y la operación del Tren del Istmo.

La construcción y operación de los aeropuertos de Tulum y Chetumal, Quintana Roo, y de Palenque, Chiapas; la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, entre otras obras.