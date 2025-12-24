Inhabilitan a un juez de Distrito de Guerrero
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó por un año a un juez de Distrito, adscrito a un Centro de Justicia Penal del estado de Guerrero, debido a que abusando de su cargo utilizó al Ejército y a la Guardia Nacional para recuperar un vehículo de su propiedad y el pago de una deuda.
Además de que realizó actos de hostigamiento sexual en contra de una subordinada, así como hostigamiento laboral en contra de dos colaboradores (mujer y hombre).
De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión de Disciplina, "el 21 de septiembre de 2022, el impartidor de justicia le solicitó a una oficial judicial que estuviera pendiente, porque lo tenía que acompañar a un lugar, sin decirle a dónde; asimismo, solicitó la unidad blindada del centro de justicia, una Suburban blanca y dos elementos más con uniforme y además, que estuvieran armados.
"Se dirigieron a un domicilio para recoger un vehículo que supuestamente el juez había intercambiado por otro auto y una cantidad adicional con un miembro de la Marina, pero que ´no le había pagado y que se lo iba a quitar´. Ya en el domicilio el juzgador amagó a dos mujeres —la esposa y la madre del marino.
