Inhabilitan un túnel en Nogales, Sonora

Nogales, Son.- En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales ejecutaron un cateo en Nogales que derivó en la inhabilitación de un túnel clandestino con dirección a Estados Unidos y la detención de una persona.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, de acuerdo con las investigaciones, el detenido está relacionado en actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para un grupo delictivo.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado.

De acuerdo con el informe oficial, el cateo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Centro, identificado previamente mediante trabajos de inteligencia como un punto de operación de un grupo delictivo generador de violencia.

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En el lugar, las autoridades localizaron una excavación rústica de 4.5 metros de profundidad y 79 metros de longitud, con dirección hacia la frontera, la cual no contaba con una salida habilitada.

El túnel fue inhabilitado como parte de las acciones para frenar su uso en actividades ilícitas. Durante la intervención fue detenido un hombre, a quien se le aseguraron 21 cartuchos útiles. Las investigaciones lo vinculan con labores de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para una organización criminal.

EMBAJADOR JOHNSON

SE CONGRATULA

Al reconocer al Gabinete de Seguridad por haber inhabilitado un túnel en Nogales, Sonora, con dirección hacia Estados Unidos, el embajador estadounidense Ronald Johnson advirtió que su país y México "no dan tregua a las redes criminales".

En sus redes sociales, Johnson destacó la debilitación desde México de las capacidades logísticas de grupos delictivos.

"Ya sea por tierra, mar o incluso bajo tierra, quienes trafican drogas, armas y personas están siendo detenidos.

"Cuando trabajamos juntos, no tienen dónde esconderse - solo rendir cuentas. Nuestro compromiso es claro: proteger a nuestra gente y mantener seguras a nuestras comunidades", señaló el diplomático.

También celebró el aseguramiento en Michoacán, de una embarcación con aproximadamente 265 kilos de cocaína.

"Cada dosis asegurada al crimen organizado representa vidas salvadas y un golpe directo contra los cárteles. La cooperación histórica sigue dando resultados para proteger la salud de nuestra gente", dijo.