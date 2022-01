"Inicia 2022 con aumentos a productos básicos por culpa de Morena", acusa el PAN

La bancada del PAN en el Senado responsabilizó a Morena y al presidente López Obrador del generalizado aumento en los precios de productos básicos, principalmente alimentos, así como la creciente violencia e inseguridad en el país al concluir el 2021 y al iniciar este 2022.

El coordinador, Julen Rementería, dijo que, a causa del manejo de las políticas públicas y presupuestales, las familias mexicanas seguirán padeciendo incremento en los precios de productos básicos, violencia, inseguridad, desempleo, escasez de medicamentos y falta de atención médica, y lo peor es que no se perciben cambios por en el corto y mediano plazo por la terquedad de mantener el mismo rumbo.

En entrevista dijo que se tiene una cuesta de enero más adversa que en otros años, ya que la inflación continuará en aumento, debido a que el Banco de México pronostica que para el primer trimestre del 2022 estará en 6.7 por ciento, más del doble de su objetivo.

"Cerramos el 2021 con la inflación más alta en más de 20 años, rompiendo récord en asesinatos, con 4 millones más de pobres, con el mayor desabasto de medicinas, con miles de niñas, niños y mujeres sin tratamiento para el cáncer, con el cierre de más de un millón de empresas; un año más de pura palabrería y nada de resultados", apuntó.

Sumado a ello, expuso que la recuperación económica en todo el mundo será más lenta a causa de la variante ómicron. En México "le tenemos que agregar la incompetencia e irresponsabilidad del encargado de manejar la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell".

El legislador por Veracruz expuso en los energéticos "si de por sí ha subido el gas, la gasolina, la electricidad y los productos básicos, menos va a alcanzar para comprar lo necesario".

Argumentó que hace un año, el tanque de gas de 30 kg costaba 580 pesos y hoy cuesta 625 pesos; el pollo pasó de 39 a 56 pesos el kilogramo y el litro de leche de 16 a 24 pesos, todo encubierto por el mentiroso discurso de las mañaneras de que no hay aumentos y la gente está feliz.

Rementería del Puerto, indicó que además existe el rechazo de empresas para invertir en México por la necedad de Morena de impulsar una reforma eléctrica que perjudica la salud, el medio ambiente y la generación de empleos.

"Esa es la realidad, eso es lo que viven las familias día a día, y eso es lo que seguiremos padeciendo por la irresponsabilidad de Morena. Lamentablemente no se ve cómo las cosas puedan mejorar si no se corrige el rumbo", indicó.

Adelantó que en este 2022 la bancada del PAN insistirá en reforma y programas para que se modifique la estrategia de seguridad, para que se incentive el empleo, las energías limpias, para que se apoye la ciencia y la educación, así como a productores y a emprendedores, además se garantice el acceso a medicinas para enfermos con cáncer y se aplique los casi 50 millones de vacunas contra el Covid-19 que se tienen almacenadas.