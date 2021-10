Inicia el 3 de noviembre vacunación contra la influenza y es compatible con la de Covid: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó en días pasados que la vacunación contra la influenza comienza el próximo 3 de noviembre.

Al informar este viernes que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México se mantiene en verde otras dos semanas, Oliva López Arellano, secretaria de Salud capitalina, refirió que no hay incompatibilidad entre la aplicación de la vacuna contra la influencia y la primeras o segundas dosis para Covid-19.

"Los lineamientos más recientes, la actualización señala que no son incompatibles, entonces se pueden poner las dos vacunas", dijo.

Describió que en la Ciudad de México inicia la vacunación contra la influenza con el bloque del personal de salud, seguido de niños de seis meses a cuatro años y posteriormente adultos mayores y mujeres embarazadas.

López-Gatell refirió que la jornada de vacunación inicia en noviembre y no en octubre y describió que durante la temporada de influenza 2021-2022 se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada 2020-2021, "que es una reducción casi absoluta, casi completa de la circulación de los virus influenza".

"El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para el Covid-19 tuvieron un impacto en reducir la circulación del virus influenza, es uno de los planteamientos que se ha hecho. Y esto nos permite ir con mayor tiempo, tenemos mayor oportunidad de no iniciar en octubre.

"Ahora, ¿cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando la vacunación contra Covid y no queremos, ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo, ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación", señaló.

López-Gatell también señaló que quien se vacunó contra Covid-19 se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso usar las vacunas simultáneamente.

"Entonces, si hubiera alguien que quedó rezagado de vacuna Covid y durante noviembre o diciembre se está vacunando también se puede vacunar contra la influenza", detalló el subsecretario de Salud.

"Entonces, 3 de noviembre estaremos arrancando la campaña de vacunación contra la influenza. Recuerden que la campaña contra la influenza va destinada a la población de más alto riesgo de complicaciones, personas de 60 y más años de vida, de seis meses a cinco años de vida, y también personas que tienen ciertas enfermedades crónicas que son muy semejantes o casi idénticas a las que se consideran como riesgo en Covid-19", dijo López-Gatell.