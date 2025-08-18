Inicia el registro para la pensión del Bienestar en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que a partir de este lunes 18 de agosto inicia el registro para la Pensión de Adultos Mayores.

Durante la mañanera de este lunes de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Montiel Reyes presentó el calendario de registro que inicia a partir de hoy y hasta el 30 de agosto.

La titular del Bienestar señaló que al igual que las veces anteriores, el registro se llevará a cabo, de acuerdo con la primera letra del apellido. El programa social está dirigido a personas de 65 años y más.

Asimismo, llamó a los adultos mayores a acudir en el día que les toca para que se les pueda atender de forma más rápida.

Por medio de su cuenta de X, la funcionaria compartió la liga (https://www.gob.mx/bienestar) para poder consultar el módulo más cercano a tu domicilio.