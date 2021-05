Inicia Fiscalía investigación contra cuenta de Twitter "Istmo Pack"

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación por oficio luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer la existencia de una cuenta de Twitter denominada "Istmo Pack" a través de la cual se ponía en venta material íntimo de al menos 400 mujeres de la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con información proporcionada por la FGEO, la investigación se inició por oficio, puesto que hasta hoy no se ha presentado ninguna denuncia por el delito de violencia digital relacionada con el caso.

El pasado domingo, este medio informó sobre la denuncia de colectivos feministas que llamaban a mujeres afectadas a presentar una denuncia contra L. L. F., un hombre de Juchitán de Zaragoza a quien se le identifica como presunto responsable de las ventas del material íntimo sin consentimiento, con precios que van desde los 500 pesos, a través de la cuenta "Istmo Pack".

Fue Marea Verde Oaxaca y Mujeres de la Sal las colectivas que exhibieron la lista de carpetas que se comercializaban, para que las víctimas denuncien. "Si fuiste afectada por este perfil de Twitter, no dudes en denunciar a esta persona. Si lo reconoces y compartiste fotos íntimas con él, ten cuidado. Nosotros tenemos evidencia de mensajes de ventas y datos bancarios donde él recibe los pagos", manifiestan.

Dicha cuenta fue detectada e investigada por el colectivo DLR, que desde hace un año ese dedica a "cazar" a cuentas en redes sociales que comercian con material íntimo de mujeres sin su consentimiento.

En entrevista, integrantes del colectivo que incluye a expertos en informática señalan que la labor consiste en dar con las redes de distribución de material íntimo y precisan que hasta el momento contabilizan un total de 900 mujeres de Oaxaca víctimas.

No obstante, del total de las víctimas únicamente la mitad ha solicitado acompañamiento legal, que también ofrece el colectivo; sin embargo, se desconoce cuántas de ella han llegado ante un ministerio público a denunciar.

Lo anterior, precisa el grupo, se debe a que las mujeres sufren revictimización por parte de los servidores públicos que atienden las denuncias, quienes señalan y vulneran a las mujeres víctimas de violencia digital.

Un caso similar sucede en la región Mixteca, donde Marea Verde Mixteca detectó redes de distribución de material íntimo que además extorsiona a mujeres pidiéndoles pagos mensuales para que sus fotos no sean publicadas; la mayoría de las víctimas son jóvenes indígenas.

La colectiva lamenta que cuando las víctimas quieren denunciar, los servidores públicos les pidan ver las fotografías o las criminalizan, por lo que, finalmente, desisten de la intención de iniciar un proceso legal.

De acuerdo con Olimpia Coral, impulsora de la ley que lleva su nombre y que penaliza la violencia digital y la porno venganza, hasta 2019 se tenían detectados al menos 200 canales de distribución de material íntimo de mujeres, sólo en Oaxaca, la mayoría a través de cuentas de Twitter.