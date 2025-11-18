logo pulso
Inicia proceso de identificación de osamentas en Panteón Dolores

Exhumación de osamentas en fosas comunes del Panteón Dolores. Familiares esperan resultados de pruebas genéticas y forenses.

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 08:28 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Madres buscadoras de diversos colectivos de la metrópoli se dieron cita esta tarde en las inmediaciones del Panteón Dolores en la alcaldía Miguel Hidalgo, pues este martes empezó el proceso de recuperación y posterior identificación de osamentas que ahí fueron inhumadas en las fosas comunes; todas tienen la esperanza que la búsqueda de algunas familias ahí concluya, sin embargo, aún persiste la duda hacia las autoridades, pues no les han detallado cuándo y cómo serán identificados los huesos que hoy empezaron a ser exhumados.

"Aquí estamos familias que nunca hemos dejado de luchar, de gritar y de pedir que nos hagan caso, antes que otra cosa quiero dejar en claro que este es un logro de nosotras, no de las autoridades ni de la Fiscal en turno, hay que reconocer que han colaborado, pero esto fue gracias al impulso de todas las madres buscadoras. Es un gran avance, pero no es suficiente".

"No nos han terminado de explicar cuáles son las pruebas que les harán, en que tiempo entregarán los resultados y cuestiones y detalles que nos hacen pensar que no están preparados. Ya les dijimos que no se trata de sacar los cuerpos y ya, debe existir una certeza jurídica y científica de que cuerpo que se entregue es el de la persona que se busca", expuso Marisol, madre buscadora que desde el 2012 busca a su hija Trinidad.

Los primeros cuerpos se exhumaron de la llamada "Fosa 26", para eso ya se cuentan con especialistas en genética, peritos forenses y personal que capacita, prepara y dialoga con los familiares para este "shock", el saber que a su familiar que por años han estado buscando por fin, probablemente, lo encontraran.

Según lo que se ha compartido con las familias, algunas de las personas ahí inhumadas, cuentan con identificaciones, otras con registro de huellas dactilares y algunos más con señas particulares como tatuajes o cicatrices, sin embargo, una vez que sea exhumados se les aplicarán pruebas periciales más concretas como pruebas genéticas, de ADN y odontológicas entre otras.

