Inicia temporada de avistamiento de ballena gris

LA PAZ, BCS.- La temporada de avistamiento de ballena gris 2026 en Baja California Sur inició con cerca de 200 ejemplares en la zona norte y sur del estado, confirmaron autoridades.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) confirmó que según el censo más reciente se tienen registrados 121 cetáceos en la Laguna Ojo de Liebre (13 ballenas con crías y 95 ballenas solas).

En el caso de la Laguna San Ignacio, otro de los puntos relevantes de avistamiento, se registran seis ballenas (dos madres con cría y 2 ballenas solas), haciendo un total de 127 cetáceos en esta región norteña.

Comunicó que las previsiones son que hacia el mes de abril el número de ejemplares aumente significativamente, casi para cerrar la temporada. Refirió que en la temporada 2024-2025 se contabilizaron 578 cetáceos en Ojo de Liebre y 91 en San Ignacio.

En tanto, en la zona de La Paz, en Puerto Chale, la alcaldesa Milena Quiroga Romero, confirmó que prestadores de servicios contabilizaron 80 ejemplares, y refirió que este número es alto según la experiencia de temporadas pasadas.

"En el ballenómetro ya van 80, llegaron muchas más temprano. Normalmente tenemos alrededor de 20 para estas fechas", dijo en conferencia de prensa.

Refirió que en esta comunidad se realizará el Festival de inicio de temporada el 30 de enero.