Inicia vacunación contra Covid en otros 21 municipios del Edomex

Este miércoles 7 de abril iniciará la vacunación contra Covid -19 para adultos mayores en 21 municipios del Estado de México a los que no habían llegado la aplicación del biológico y con ellos se concluye con la vacunación en los 125 municipios.

El Coordinador Ricardo de la Cruz Musalem informó que hasta este 5 de abril en el Estado de México fueron vacunados con la primera dosis contra el Covid-19, un millón 404 mil adultos mayores, es decir, el 80% de la población de la tercera edad, por lo que este fin de semana se prevé que concluyan con la totalidad de los adultos mayores de 60 años que habitan en la entidad.

El gobierno mexiquense detalló que las demarcaciones donde arrancará la vacunación son: Cocotitlán, Temamatla, Tenango del Aire, Jilotzingo, Almoloya del Río, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Tenango del Valle, Tianguistenco, Xalatlaco, San Martín de las Pirámides, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca, Ocoyoacac y Otzolotepec.

Autoridades de los tres niveles de gobierno informaron que, además, continúa la aplicación de la segunda dosis en Ecatepec y actualmente en cinco municipios ya se concluyó la aplicación de la segunda dosis del biológico: Amecameca, Ayapango, Juchitepec, Tepetlixpa y Tlalmanalco.

Cabe destacar que en todos los municipios el horario de atención donde comenzará la jornada a partir de mañana será de 9:00 a 17:00 horas y para quienes acudan a aplicarse la primera dosis es necesario presentar el registro del portal https://mivacuna.salud.gob.mx/ más una identificación oficial.

En caso de no tener este trámite, podrán llevar su credencial del INE o del INAPAM, más copia impresa de la CURP. Si llevan una identificación oficial en la que no aparezca su dirección, deben mostrar además de la CURP impresa una constancia domiciliaria reciente.

Quienes vayan a recibir segunda dosis deben llevar el contrarecibo de la aplicación de primera dosis, más su credencial del INE o del INAPAM y su CURP.

Autoridades hicieron un llamado a la población para que acuda a que le apliquen la vacuna, la cual es segura y gratuita, además de no hacer caso a rumores o noticias falsas que se publican en redes sociales y mantenerse atentos a la información difundida exclusivamente a través de los medios oficiales, como el sitio web http://edomex.gob.mx/vacunacion en donde próximamente se darán a conocer las fechas para la aplicación de la segunda dosis.