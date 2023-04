Inician carpeta de investigación por incendio en Central de Abasto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL). - Aun con los trabajos de mitigación del incendio en la Central de Abasto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para determinar las causas que originaron el siniestro.

Con folio CI-FIIZP/IZP-4/UI-3 S/D/01652/04-2023, se sabe que el fuego inició en el área de envases vacíos y que se extendió a 2 naves, además de consumir 21 vehículos.

Al lugar de los hechos se desplegó personal pericial y agentes del Ministerio Público de la fiscalía desconcentrada en Iztapalapa 4.

Hasta el momento se reportaron dos bomberos atendidos por intoxicación leve y una mujer por crisis nerviosa.

Los hechos se registraron esta noche en calle 1 y Circuito de Envases Vacíos.

Es importante mencionar que aumentan pipas para los trabajos de mitigación, se trasladaron hasta el lugar de los hechos 59 pipas y se habilitaron 8 garzas de agua.

El incendio no afectará la operación de este centro: Marcela Villegas. La coordinadora de la Central de Abasto, Marcela Villegas Silva, aseguró que el incendio de esta noche no afectará la operación de este centro de actividades.

En entrevista puntualizó que el fuego no alcanzó las áreas de frutas y abarrotes, por lo que no tienen afectaciones.

"Tenemos saldo blanco porque desde el minuto que sucedió el incendio, el área de protección civil de la Central de Abasto estuvo pendiente".

Indicó que la zona de incendio es de envases y guacales, "es saldo blanco, no hay vidas que lamentar", acotó.

Agregó que diversas alcaldías apoyan con pipas para controlar el incendio que se suscitó en 5 mil metros de la central de abasto, "son todas las cajas, guacales de la mercancía de la central. No paso del mercado, actuamos de manera inmediata. Estamos controlando el incendio", acotó.