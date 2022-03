Inician los cortes de agua en la Zona Metropolitana de NL

Con drásticos cambios de rutina, temor y hasta compras de pánico, este martes iniciaron los cortes de agua potable programados en la zona Metropolitana de Nuevo León, que buscan resolver la crisis en el suministro, que empezó a presentarse desde hace semanas, por el agotamiento de las presas La Boca y Cerro prieto.

Los recortes, que serán aplicados a uno o varios municipios al día, se realizarán a través de una logística que consistió en dividir en siete sectores la zona Metropolitana del estado y que estuvo a cargo de la empresa descentralizada del gobierno estatal, Servicios de Agua y Drenaje.

Este martes, los primeros en quedarse sin agua desde las nueve de la mañana fueron vecinos de Ciudad Guadalupe y algunos sectores de San Nicolás de los Garza y Apodaca. No obstante, desde hace semanas ha habido problemas de suministro en las partes más altas y alejadas, que se localizan al poniente y norte.

Tan sólo en Ciudad Guadalupe, la alcaldesa Cristina Díaz informó que, en el primer día de los recortes, fueron afectados habitantes de 363 colonias, y para el próximo domingo, cuando la suspensión temporal del servicio será en Juárez, más al oriente de Monterrey, serán afectadas 197 colonias.

En tanto, entre los ciudadanos el temor a quedarse sin agua generó compras de pánico de botes y cubetas, situación que aprovecharon algunos comerciantes para encarecer dichos utensilios, pues por ejemplo un bote de plástico con capacidad para unos 70, u 80 litros, habitualmente utilizado para la basura, hoy se cotiza en 600 pesos, cuando su precio usual es de 150 pesos.

Por otro lado, en vísperas de los cortes, hubo familias que almacenaron de más, provocando baja presión donde no la había, por lo que algunos usuarios como Alicia Cervantes, vecina de la colonia Lomas de Tolteca en Guadalupe, consideraron que la estrategia del gobierno estatal podría ser contraproducente, pues cuando se restablezca el servicio, algunos estarán tentados a "desperdiciar" el líquido que habían guardado.

En este contexto, el gobernador Samuel García, hizo un llamado a la Conagua del gobierno federal, para que le ayude a convencer a las empresas privadas, que tienen concesionados pozos profundos, de que cedan parte de sus excedentes a fin de aliviar el déficit en el suministro, que se estaría complicando en próximas semanas, si no hay lluvias importantes.