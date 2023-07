Inician otra carpeta contra 7 presuntos implicados al Cártel Inmobiliario

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía capitalina dio a conocer que, continuando con los trabajos de investigación para desmantelar el llamado Cártel Inmobiliario que se estableció en la alcaldía Benito Juárez, inició otra carpeta de investigación en contra de otras siete personas, entre Directores Responsables de Obras, propietarios y copropietario de inmuebles, por su probable participación en el delito de responsabilidad de los directores responsables de obra.

Además, la dependencia investigadora localizó dos inmuebles, edificados en las colonias Nápoles y Del Valle, sin apego a la normatividad vigente relativa al desarrollo urbano del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así; las personas investigadas, en espera de audiencia inicial, son Jorge Eduardo "N", Eloy "N", Jorge Isaac "N", Adrik "N", Francisco Enrique "N" y Sergio "N", por cuanto al inmueble construido en la calle de Dakota, en la colonia Nápoles, así como Beila Georgina "N", por lo que respecta a una propiedad en la calle Samuel Ramos, de la colonia Del Valle.

Según el expediente del caso, en el primer caso, el de la calle de Dakota, colonia Nápoles, se detectaron irregularidades, sin apego al registro relativo a la construcción y normativa vigente al desarrollo urbano, con relación a la altura, número de niveles y áreas permitidas, así como el uso ilegal de atribuciones y facultades, realizada por el servidor público en funciones en el periodo de su encargo público.

En particular, Adrik "N", Francisco Enrique "N" y Sergio "N", copropietarios que adquirieron el inmueble a través de una compra-venta, celebrada en junio de 2016; así como Jorge Eduardo "N", Director Responsable de Obra; Eloy "N", corresponsable en Seguridad Estructural, y Jorge Isaac "N", corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, posiblemente contravinieron las normas dado que el predio no se encuentra apegado al certificado de zonificación de uso de suelo del 12 de octubre de 2016.

Esto es, en la zonificación que le aplica es habitacional, de seis niveles máximos de construcción con 20 por ciento mínimo de área libre, no obstante, el inmueble cuenta con nueve niveles construidos. Hasta este momento, el personal de la Coordinación General de Investigación Territorial ha recabado datos de prueba, como son el Dictamen en Arquitectura, el Carnet del Director Responsable de Obra, la Manifestación de Construcción por parte de la alcaldía, el Aviso de Terminación de Obra, así como la Autorización de Uso y Ocupación.

En una situación similar se encuentra el inmueble localizado en la calle de Samuel Ramos, en la colonia Del Valle, cuya propietaria es Beila Georgina "N", imputada por el delito de Responsabilidad de los Directores Responsables de Obra. Pese a que el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo de dicho inmueble es habitacional, de cuatro niveles máximos de construcción y 20 por ciento mínimo de área libre, en realidad, el edificio cuenta con seis niveles, es decir, dos niveles excedentes.

En ese sentido, esta Fiscalía General de Justicia, a través del agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, investiga a Beila Georgina "N". La autoridad ministerial cuenta con el Registro de Manifestación de Construcción, con fecha 8 de febrero de 2017, donde queda estipulada la construcción de cuatro niveles; lo mismo quedó asentado en la Autorización de Uso y Ocupación, con fecha 15 de diciembre de 2017, es decir, solo cuatro niveles.