Inician proceso para identificar cabeza humana que llevaba un perro en Zacatecas

ZACATECAS, Zac., octubre 29 (EL UNIVERSAL).- A raíz de la petición de familiares que buscan a un taxista desaparecido en el estado de San Luis Potosí, las fiscalías de Zacatecas y del estado potosino iniciaron un proceso conjunto para realizar los perfiles genéticos que permitan determinar si la cabeza humana que cargaba un perro en el municipio de Monte Escobedo corresponde o no al taxista.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó que la noche del pasado miércoles, cerca de las 22:40 horas, personal del ayuntamiento de Monte Escobedo reportó el hallazgo de restos humanos en el interior del área de unos cajeros automáticos en la zona centro de esa municipalidad.

Sin embargo, cuando la Policía de Investigación y Servicios Periciales inspeccionaron y procesaron el lugar inicial del hallazgo, donde aseguraron dos cartulinas con mensajes alusivos a actividades relacionadas al crimen organizado, la cabeza humana se la había llevado un canino, la cual fue recuperada hasta las 9:44 horas del jueves, es decir, 11 horas después, misma que fue localizada en el interior de un corral de una casa habitación.

Tras viralizarse el video a nivel nacional, familiares de un taxista de San Luis Potosí acudieron a la Fiscalía de Zacatecas con el objetivo de reconocer la cabeza, pero debido al daño que ésta presenta no fue posible la identificaron a simple vista, por ende, las autoridades zacatecanas solicitaron apoyo a la Fiscalía de San Luis Potosí para que, de manera conjunta, se practiquen las pruebas de genética forense y así determinar si los restos humanos en cuestión corresponden o no a la víctima potosina.