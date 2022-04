Iniciativa de AMLO es un proyecto autoritario: Muñoz Ledo

La propuesta de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador esbozó, no es más que la exhibición de un proyecto autoritario, es el diseño de un maximato, aseguró Porfirio Muñoz Ledo.

En entrevista, el político morenista criticó la intención del Jefe del Ejecutivo federal de modificar el marco legal electoral que se tiene. El problema, dijo, es que con lo expresado por el Presidente, lo que se tendría es un retroceso de 70 años en el país.

"Es una manera de ser [del Presidente] y un proyecto autoritario, es nada menos que un maximato. Andrés Manuel es experto en la provocación, él dice cosas importantes frente a una respuesta contraria y de esa manera está todos los días, no sólo en la mañanera, siempre en el debate", afirmó Muñoz Ledo.

Recién López Obrador esbozó la idea que tiene sobre la iniciativa de reforma electoral que pretende enviar al Congreso de la Unión. En ésta, resalta principalmente la intención de que ahora los consejeros electorales, así como los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos a través de propuesta de los tres Poderes de la Unión y bajo el voto popular.

"Es una marcha atrás espantosa. Haz de cuenta que el Banco de México se somete al sufragio universal para elegir a su director; que la UNAM pierda su autonomía y sea sometida al sufragio universal para elegir al rector", consideró Muñoz Ledo.

El exdiputado federal resaltó que los entes autónomos los son porque no tienen la intervención del gobierno y ello ocurrió en el marco de la evolución de la vida social y política del país.

"En el caso del INE, la Constitución es muy clara, dice que la función electoral es una función estatal no gubernamental, no está supeditada al gobierno, ese es el fondo. Las autonomías funcionan sin intervención del gobierno.

"Someterlos a la voluntad popular es absurdo, cualquiera que sea el método, porque todavía tiene mayoría López Obrador en el país y entonces esto se equipara a un golpe de Estado a la democracia", consideró.

El problema, agregó, es que al Presidente le molesta todo aquello que lo contradice.

El caso es que si se realiza una reforma como esa, añadió, Morena tendrá entonces 75% de diputados y mayoría en el Senado.

"El Presidente podría reformar a su voluntad toda la Constitución, es sumamente peligroso", alertó Muñoz Ledo.

Rememoró al Ogro filantrópico, de Octavio Paz, libro en donde el escritor se refirió a un amenazante fenómeno, en México, del estatismo, una nueva clase que dio surgimiento a la burocracia.

Consideró que en el caso de la clase política de la oposición, no es que estén en complicidad con el gobierno, simplemente no se atreven a realmente a actuar porque tienen interés de defender los espacios que gobiernan.

"Las válvulas de control que tiene un Presidente en México son muchas, y las ansias de perpetuarse en el poder de Andrés Manuel son demasiadas. Aquí todo se utiliza políticamente, por eso debe ser limitado el poder presidencial, para que no se caiga en los abusos", expresó.

Lo dicho por el Presidente sobre la reforma electoral, fue una provocación y ahorita lo importante es estar con el árbitro electoral, sobre todo porque el INE se ha convertido en el blanco.

"Es lo más importante ahorita para él, eso lo alimenta, el INE se ha vuelto en un símbolo. Hay que acompañar al árbitro en esta lucha", subrayó Muñoz Ledo.

Sobre la posibilidad de que la ley electoral se abra en lugar de acotarla, expuso que no es conveniente, ya que a lo largo de la historia del país hay muchos excesos de la clase política.