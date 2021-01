Iniciativa de AMLO para desaparecer autónomos "es maligna", dice federalistas

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista se pronunciaron en contra de la desaparición de los órganos autónomos como planteó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, los 10 gobernadores aliancistas calificaron la este proyecto presidencial como una iniciativa especialmente maligna que significa un grave retroceso y una amenaza para la democracia misma y que daría paso a decisiones unilaterales.

Agregaron que lo público no se puede expropiar del poder público.

Además, los gobernadores federalistas dijeron que en los peores momentos que atraviesa México, el gobierno, que encabeza Andrés Manuel López Obrador impulsa la desaparición de los organismos autónomos.

Agregaron que el problema de la transparencia no es cuánto cuesta operarla, sino cuánto nos costará la opacidad y la no rendición de cuentas.

Cabe recordar que el titular del Ejecutivo anunció este jueves que presentará al Congreso de la Unión un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales y secundarias en materia administrativa para que las funciones de los órganos autónomos sean absorbidas por dependencias del Gobierno Federal, con el supuesto de reducir el gasto.

Entre los órganos que el Presidente ha insistido que deberían desaparecer se encuentran el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).