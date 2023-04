INM contrató a empresa privada por falta de capacitación a elementos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que una de las posibilidades de que el Instituto Nacional de Migración (INM) haya contratado a una empresa privada para el servicio de seguridad en la estación en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 39 migrantes hace una semana tras un incendio - es debido a que no se han logrado capacitar a todos los elementos necesarios del Servicio de Protección Federal (SPF) para que cuiden todas las instalaciones del gobierno federal.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que este tema está dentro de la investigación del caso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, afirmó, ira a fondo para que se castigue a los culpables.

"Dije no se contratan porque es el colmo (...) aún cuando la Policía Federal dependía de Gobernación, quien cuidaba las oficinas de Gobernación era policía privada de Hidalgo y del Estado de México, se crearon estas policías privadas, proliferaron

"Cuando llegamos dijimos `ya no vamos a utilizar estas policías privadas, vamos a tener un servicio Federal de Protección para las oficinas para todo lo que se requiera´. Se empezó con la formación de estos nuevos elementos de esta corporación para ir sustituyendo, pero no hemos logrado todavía tener todos los que necesitamos para sustituir por completo a estos servicios privados. Entonces por eso se hizo esa contratación, supongo. Va a ir la Fiscalía a ir al fondo", dijo.

El pasado viernes, en conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que Migración ignoró la orden presidencial de contratar a elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en lugar de empresas de seguridad privada, y señaló que se hizo esto con el argumento de que era más barato.

"El argumento por el que los contratan es que son servicios más baratos, eso es lo que dicen en todos lados, que son menos costos que lo del Servicio de Protección Federal, ese es el argumento que tienen en todos lados cuando vas y ofreces los servicios, pero claro que los servicios de Protección Federal son más eficientes.

"Casi siempre, casi siempre, ese es el argumento que tienen, no lo sé en este caso, pero debe ser, casi lo puedo asegurar; sin embargo, quiero reiterar que seguiremos ofreciendo los servicios de protección federal. Lo digo porque usted lo señala aquí, y veremos a partir de ahora cuántas instancias ahora sí deciden obedecer la instrucción del señor presidente", dijo el viernes la secretaria.