INM señala a líder de caravana de poner en riesgo a migrantes

El Instituto Nacional de Migración (INM) denunció que "las mentiras y acciones" de Irineo Mujica Arzate, autodenominado líder de la caravana migrante, mantienen en riesgo la salud e integridad física y sicológica de las personas que aún integran este contingente.

El organismo de la Secretaría de Gobernación acusó que esta persona ha generado una animadversión contra el personal de diversas instancias de gobierno, que al tratar de acercarse a brindar apoyo, ha sido recibido con rechazo e incluso agresiones físicas con piedras y palos.

"Es lamentable que las personas migrantes que pertenecen a esta marcha sean víctimas de intereses particulares que no tienen que ver con la protección de los derechos humanos, y preocupa de manera especial la exposición de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables", expresó el Instituto Nacional de Migración.

El INM lamentó que esta actitud, "más cercana a la de los traficantes de personas", hace que prevalezca la inseguridad al interior del contingente.

Advirtió que este proceder, que no considera ninguna medida de protección, se confirma al incitar a los migrantes a subirse a las plataformas de los tráileres que, entre otros muchos riesgos, puede resultar en lesiones, accidentes o caídas.

"Es por ello, que para salvaguardar la integridad de las personas, las autoridades han implementado el control de tránsito en las carreteras. Es importante subrayar que trasladar personas migrantes sin condición regular, en transporte público o privado, constituye el delito de tráfico de personas, razón por la cual los transportistas se han negado a realizar esta movilidad", apuntó el Instituto.

También denunció que la irresponsabilidad de quien las dirige, pone en riesgo la salud de las personas, pues "derivado de esta mala influencia", migrantes han rechazado la realización de pruebas rápidas de antígeno para detección de Covid-19.

En este contexto, el INM reiteró la invitación, hecha desde el pasado 28 de octubre, para regularizar en diversos estados del país a los migrantes en condición de mayor vulnerabilidad, como son niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con alguna enfermedad o con discapacidad, y a quienes tienen respuesta positiva a su solicitud de refugio, así como a familiares que los acompañan.

El Instituto Nacional de Migración detalló que hasta ahora, mil 479 personas pertenecientes a estos grupos han abandonado la caravana y recibido tarjetas de visitantes por razones humanitarias y de residente permanente en 15 estados: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Colima y Aguascalientes.

El INM remarcó que ha estado presente a lo largo de esta caminata, a fin de brindar atención a las personas, especialmente a las más vulnerables, y ha invitado para dar acompañamiento a estas acciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México se respetan los derechos de los migrantes que están en caravana para llegar a Estados Unidos porque "no somos como nos pintan".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que su administración ayuda a los migrantes, además que se les respeta y protege.

"No se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. México es un país que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo, y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia, no hay límite, no hay un país que esté destinando tantos recursos en proporción a su capacidad económica como México para ayudar a su pueblo sobre todo a la gente pobre y también somos solidarios con los migrantes", expresó.

"Nuestros adversarios, los conservadores que no pensaban así ni actuaban así, ahora se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan", agregó.

El presidente López Obrador insistió que cuando se han registrado abusos contra los migrantes, su administración ha castigado a los funcionarios responsables.