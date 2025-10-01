Inmigrantes detenidos en Centro de Detención de Florida reciben uniformes y pulseras codificadas

Los inmigrantes detenidos en una instalación de Florida conocida como "Alcatraz de los Caimanes", reciben uniformes y pulseras codificados por color y posteriormente son separados según su historial criminal y si son considerados como riesgo de fuga, de acuerdo con un manual que reciben los detenidos.

El manual fue incluido en los documentos judiciales que forman parte de una demanda para determinar si los detenidos reciben acceso adecuado a asesoría legal. En el folleto se establecen estrictas reglas en cuestiones de higiene y vestimenta, además de que retrata un ambiente al interior del remoto centro de detención que contrasta marcadamente con las deplorables condiciones que describieron los detenidos poco después de la apertura de la instalación en julio pasado.

El caso es una de tres demandas presentadas por grupos ambientalistas y defensores de los derechos civiles sobre las condiciones en el centro de detención, el cual fue construido por el estado de Florida a mediados de este año y es operado por contratistas privados y agencias estatales.

Un juez federal en Miami ordenó en agosto que la instalación debe cesar operaciones en un plazo de dos meses, coincidiendo con los grupos ambientalistas en que el lugar no recibió una revisión ambiental adecuada antes de ser convertido en un centro de detención de inmigrantes. Sin embargo, las operaciones continuaron después de que el panel de un tribunal de apelaciones suspendió la orden judicial preliminar a principios de septiembre.

El presidente Donald Trump recorrió la instalación en julio e insinuó que podría ser un modelo para futuros centros de detención a nivel nacional mientras su gobierno impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Grupos defensores de los derechos civiles pidieron el lunes a un juez federal en Fort Myers que emita una orden judicial que impida que la instalación pueda retener a inmigrantes. Argumentaron que la ley federal no permite que agencias estatales o contratistas privados lleven a cabo detenciones en materia de inmigración, debido a que esa es una función exclusiva del Departamento de Seguridad Nacional, y que la instalación fue establecida "fuera de los canales normales para la detención de inmigrantes, sin tomar en cuenta múltiples límites y salvaguardas en la ley federal".

"Como resultado, la instalación está plagada de una serie de problemas antes impensables: Las personas han permanecido retenidas durante semanas sin cargos de deportación. Los detenidos que ingresan a la instalación desaparecen del sistema normal de seguimiento de detenidos", señalaron en su moción para una orden judicial preliminar. "Las condiciones físicas son atroces".

Pero el manual que el estado de Florida presentó la semana pasada como parte de otra demanda respecto al acceso legal para los detenidos deja entrever que se le advierte a los inmigrantes retenidos que los guardias ejercerán las estrictas reglas sobre vestimenta, higiene y comportamiento.

A su llegada, los detenidos deben ver un video de orientación. Únicamente se les permite conservar libros de oración, gafas, dentaduras, anillos de boda y pequeños artículos religiosos personales como un rosario, y usan sandalias como parte de su uniforme. Se les proporciona jabón, shampoo, desodorante, pasta de dientes y un cepillo de dientes, así como sábanas, una manta, colchón y toalla, según el manual.

Los detenidos no se pueden retirar la camisa del uniforme dentro de las unidades de vivienda o en áreas recreativas, y no pueden colocar sus manos dentro del resorte de sus pantalones sin importar las condiciones climáticas, o enfrentarán medidas disciplinarias, según el manual.

Durante los conteos regulares, los detenidos tienen prohibido moverse o hablar. Si lo hacen, pueden ser castigados, junto con el resto de las personas en su dormitorio, con un encierro n su unidad de vivienda. Los desayunos comienzan a las 5:30 de la mañana Las comidas se sirven en un comedor de donde está prohibido sacar los alimentos. Los detenidos que están segregados de la población general reciben la comida en sus celdas.

Hay servicio de barbería a disposición, y se espera que los detenidos se bañen regularmente y mantengan su cabello limpio. "La higiene personal es esencial", se indica en el manual. Sin embargo, los detenidos informaron en julio que los inodoros a veces no funcionan, inundando los pisos con desechos fecales, y que los detenidos pasan días sin ducharse.

La instalación cuenta con una biblioteca legal, y los detenidos pueden pasar hasta cinco horas a la semana en ese lugar.

En otra presentación judicial, un funcionario de un contratista privado que supervisa el acceso de los detenidos a un abogado rechazó los argumentos de los grupos defensores de los derechos civiles de que los detenidos no reciben acceso confidencial para las comunicaciones abogado-cliente que deberían estar protegidas. Mark Saunders, del Grupo Nakamoto, dijo que hay cuatro salas dedicadas a reuniones privadas con abogados, y los guardias de la instalación no leen los documentos legales de los detenidos. Cada solicitud de los detenidos para reunirse con un abogado, ya sea en persona o por videoconferencia, ha sido concedida, afirmó.

El manual también informa a los detenidos que la instalación tiene tolerancia cero en cuestiones como las agresiones o abusos sexuales, y ha contratado a un investigador a tiempo completo capacitado en investigaciones de agresión sexual. Aunque detalla que una agresión sexual nunca es culpa de la víctima, el manual también enumera formas en que los detenidos pueden evitarlo, como no aceptar regalos o favores de otros y parecer seguros de sí mismos.

"Muchos atacantes eligen víctimas que parece que no se defenderán o que creen que son emocionalmente débiles", señala el manual.