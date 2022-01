"Inmoral que Zedillo se haya ido a Citigroup al término de sexenio"

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como inmoralidad que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI), al término de su sexenio se haya ido a trabajar al consejo de Administración de Citigroup y como empleado de ferrocarrilera Kansas City.

"Lo que hay es una inmoralidad, es un hecho completamente inmoral, legalmente no había ninguna norma y ahora sí, está la Ley de Austeridad lo que se establece para remediar este problema".

En su conferencia de prensa, el Mandatario criticó que en su momento la mayoría de los medios de comunicación no hablaron de ese tema, porque estaban implicados y sirvieron, con su silencio, para legitimar estas arbitrariedades.

"¿Se cuestionó cuando Zedillo entrega los Ferrocarriles Nacionales a dos empresas extranjeras, y termina su mandato se va a trabajar en una de estas empresas? ¿Creen ustedes que se cuestionó eso en su momento? Nada".

Recordó que el expresidente Zedillo no solo privatizó los ferrocarriles sino que también rescató a los bancos como Banamex.

"Luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup, se va a trabajar a Citigroup y el encargado del rescate, del Fobaproa, pasa a formar parte de Citigroup, pero esto lo hace también (Felipe) Calderón que se va de consejero a Iberdrola".