Inmunización de adultos mayores en Edomex va a 80%

Hasta este 5 de abril en el Estado de México fueron vacunados con la primera dosis contra el Covid-19, un millón 404 mil adultos mayores, es decir, 80% de la población de la tercera edad, por lo que este fin de semana se concluirá la inmunización en ese sector, que suma un millón 900 mil, dijo el coordinador General de Protección Civil estatal, Ricardo de la Cruz Musalem.

En entrevista con EL UNIVERSAL, informó que poco más de 108 mil abuelitos de seis demarcaciones cuentan con la aplicación de la segunda dosis, de las cuales cinco municipios concluyeron el esquema de vacunación: Ayapango, Amecameca, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Juchitepec.

Mientras que en Ecatepec, detalló el funcionario, continúa la aplicación de la segunda dosis, en 10 módulos.

"Es probable que haya quienes no accedieron a la vacuna porque no estaba en la entidad, se rehusaron o por otra situación, pero todos los municipios se habrán completado este fin de semana.

"Las personas que no hayan podido recibirla cuando estuvo en sus municipios, ya las atenderemos en lugares especiales o cuando se coloque la segunda dosis", dijo.

Añadió que, hasta el momento, en 77 municipios concluyeron con la vacunación, y hasta ayer continuaba en 30 municipios. A partir del miércoles 7 de abril inicia en los municipios restantes. La jornada arrancará en Cocotitlán, Temamatla, Tenango del Aire, Jilotzingo, Almoloya del Río, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Tenango del Valle, Tianguistenco, Xalatlaco, San Martín de las Pirámides, Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca, Ocoyoacac y Otzolotepec.